Inzaghi in Arabia Saudita: c’è il primo super colpo dall’Inter

Non solo l’allenatore piacentino nel mirino dell’Al-Hilal: il club saudita punta anche un big della rosa nerazzurra

Minaccia e pericolo per l’Inter a pochi giorni dal match dell’anno, ovvero la finalissima di Champions League di sabato sera a Monaco contro il Paris Saint-Germain.

Non parliamo dei francesi di Luis Enrique, ma dei rumors extra campo che vogliono Simone Inzaghi lontano dai nerazzurri e stuzzicato dall’offerta faraonica che arriva dall’Arabia Saudita. L’Al-Hilal insiste dopo il blitz di metà aprile, documentato da Calciomercato.it e con il presidente dei sauditi che era sbarcato in prima persona a Milano per incontrare l’allenatore piacentino.

Lo stesso Inzaghi nella conferenza stampa di ieri al Media Day di Appiano Gentile ha confermato l’interesse dall’Arabia (e non solo) nei suoi confronti, aprendo per la prima volta da quando è all’Inter a un eventuale divorzio con la società meneghina.

Calciomercato Inter, minaccia Al-Hilal: colpo Barella per convincere Inzaghi

La proposta è talmente allettante da far tentennare e non poco Simone Inzaghi, che dopo quattro stagioni potrebbe lasciare l’Inter indipendentemente dall’esito della finale dell’Allianz Arena contro il PSG.

L’Al-Hilal metterebbe sul piatto circa 50 milioni per due stagioni e vorrebbe il tecnico ex Lazio già per il prossimo Mondiale per Club. “Sarebbe una follia parlare di questo adesso, con la società ci vedremo dopo la partita di Monaco e se ci saranno i presupposti continueremo insieme“. Occhio però perché il sodalizio della Saudi League non punta soltanto Inzaghi in casa nerazzurra. L’Al-Hilal vorrebbe regalare subito dei colpi di spessore al tecnico emiliano e – come riporta ‘Tuttosport’ – per convincerlo ad accettare il trasferimento in Arabia avrebbe intenzione di formulare un’offerta anche per Nicolò Barella, perno dell’Inter di Inzaghi.

Il centrocampista della Nazionale era già stato corteggiato nei mesi scorsi, allontanando in quel francìgente le sirene arabe. Adesso l’Al-Hilal ci riprova, con l’obiettivo di costruire una squadra stellare per Inzaghi e dove tra gli obiettivi figura anche Victor Osimhen, che in Serie A è nel mirino della Juventus.