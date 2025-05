L’Inter vuole mettersi alle spalle la delusione in campionato e punta al riscatto nella finalissima di Champions contro il PSG. Quante incognite sul futuro del tecnico

Giornata intensa ad Appiano Gentile, con il Media Day organizzato dall’Inter in vista della finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Si avvicina la grande notte di Monaco, con la squadra di Simone Inzaghi che è tornata ad allenarsi dopo la delusione scudetto e il campionato perso per mano del Napoli. Ma non c’è tempo per recriminare, anche perché sabato in caso di trionfo tutto resterebbe solo uno sbiadito rimpianto.

Concentrazione massima soltanto sul campo e al PSG, con lo stesso Inzaghi che per il momento ha rimandato ogni decisione sul proprio futuro: “Adesso sarebbe una follia pensarci“. Le sirene di mercato dall’Arabia Saudita (e dall’estero) sono sempre più insistenti e il tecnico per la prima volta da quando è a Milano è sembrato titubante sulla prosecuzione del matrimonio con l’Inter.

Inter, Inzaghi sorride in vista del PSG: gruppo al completo per la finale di Champions

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha ammesso di aver ricevuto delle richieste, ma che solo dopo la finalissima dell’Allianz Arena incrocerà la dirigenza per decidere il suo futuro.

L’Inter vuole blindarlo con il rinnovo oltre il 2026 ritoccando l’ingaggio attuale da 6,5 milioni netti più bonus, come del resto ribadito a più riprese dal presidente Marotta. Tutto rinviato a inizio giugno, con Inzaghi e i suoi che intanto affilano le armi e preparano la super sfida di Monaco contro il Paris Saint-Germain. Il mister nerazzurro, nell’allenamento aperto alla stampa, all’inizio ha riunito in cerchio tutta la squadra e le buone notizie arrivano dalla presenza di Pavard e Zielinski.

Gruppo al gran completo sotto il sole di Appiano per il mister piacentino, che ha messo sotto torchio i suoi tra esercitazioni tattiche e partitella: “Non dobbiamo essere pigri“, ha urlato a un certo punto Inzaghi per tenere alta l’attenzione. A mettersi in evidenza tra gli altri anche Thuram, che prima di scendere in campo si è intrattenuto con il connazionale Thierry Henry, ospite speciale questo pomeriggio alla ‘Pinetina’.