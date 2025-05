Clamoroso Milan: Theo Hernandez con Inzaghi, c’è già il via libera

Intreccio pazzesco di calciomercato tra i rossoneri e l’Inter: ecco tutti i dettagli

Si preannuncia un calciomercato estivo, inclusa la striscia pre-Mondiale per Club, a dir poco scoppiettante. Tra le protagoniste anche le due milanesi, Inter e Milan. In casa nerazzurra, nel bel mezzo dei preparativi per la finale di Champions col PSG, tiene banco il futuro di Simone Inzaghi.

Come vi sta raccontando nel dettaglio Calciomercato.it, l’Al-Hilal è in pressing sul tecnico nerazzurro. Sul tavolo una proposta da circa 25/30 milioni di euro all’anno, più bonus e benefit. Il presidente del club saudita si è mosso di persona incontrando Inzaghi in un noto e lussuoso albergo milanese. Intermediari al lavoro per concludere l’operazione.

Nel contempo l’Al-Hilal si muove per rinforzare la squadra. Sulla lista della spesa nomi importantissimi: per l’attacco l’obiettivo è Victor Osimhen, con il Napoli ben disposto a chiudere l’affare. Sullo sfondo rimane la Juventus, ma va chiarito il futuro di Cristiano Giuntoli. Per la difesa, invece, il club arabo avrebbe messo nel mirino la Serie A.

Nella fattispecie Theo Hernandez, in scadenza di contratto col Milan a giugno 2026. Al momento non si registrano passi in avanti fronte rinnovo, coi rossoneri pressoché obbligati a cederlo questa estate onde evitare di perderlo a zero fra un anno.

Theo Hernandez aspettando Inzaghi: “Via libera del francese all’Al-Hilal”

Secondo Rudy Galetti di ‘TeamTalk’, “l’Al-Hilal sta negoziando dietro le quinte con Theo Hernandez da oltre un mese“. Non solo, il laterale transalpino “ha già dato il via libera per continuare i colloqui e valutare l’intera portata dell’offerta”.

Il Milan potrebbe chiedere sui 40 milioni di euro per il cartellino di Theo Hernandez, di recente accostato pure alla Juventus oltre che al Real Madrid dal quale venne acquistato nell’estate 2019 per circa 20 milioni. L’affare al tempo lo chiuse Paolo Maldini, invocato dal tifo organizzato rossonero – e non solo – durante la contestazione a Cardinale e soci di sabato scorso.