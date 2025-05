Milan, i tifosi scendono in piazza: “Via Cardinale, Furlani ed Ibra”, poi invocano Maldini | VIDEO CM.IT

Il tifo organizzato milanista protesta nei pressi della sede del club: tutti sono finiti nel mirino della critica

La Milano nerazzurra non può certo festeggiare dopo la conquista dello Scudetto da parte del Napoli, ma le attenzioni dei tifosi sono ovviamente rivolti alla finale di Champions League contro il Psg. Al Milan invece la stagione si è ormai conclusa. Una stagione disastrosa che ha mandato su tutte le furie il popolo rossonero.

La Curva Sud è da mesi che fa sentire la propria voce di protesta contro una dirigenza e una proprietà che hanno affossato una squadra che fino a poco tempo fa vinceva lo Scudetto e arrivava in semifinale di Champions League.

Ora è tutto un ricordo lontano e guardare al futuro spaventa terribilmente perché gli artefici del disastro rossonero, Gerry Cardinale, Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada continueranno a lavorare per il Milan.

Così i sostenitori del Diavolo, che si sono fatti sentire sugli spalti e ovviamente sui social, scendono in piazza. Lo fanno a poche ore dall’inizio del match contro il Monza. Il popolo rossonero si è ritrovato alle 17:00 davanti Casa Milan, la sede del club per invitare tutti a fare le valigie.

Per RedBird e Furlani è finita: i tifosi contro tutti

Non c’è più alternativa all’addio, chiunque ha fallito: “Siamo tutti sulla stessa barca: dobbiamo remare nella stessa direzione. Si dovrà parlare solo della nostra protesta civile. non diamo motivo a nessuno di spostare l’attenzione su altro.

Una volta conclusa la manifestazione, andremo tutti insieme a piedi verso lo stadio, dietro uno striscione che aprirà il corteo. durante il tragitto canteremo per noi e per il milanismo. Dobbiamo essere responsabili, uniti e impeccabili”, scriveva poche ore fa con un comunicato la Curva Sud.

La protesta, contro la proprietà e la sua dirigenza, ha dunque avuto inizio. Tanti i cori contro Gerry Cardinale, invitato a vendere, ma non sono stati risparmiati nemmeno Giorgio Furlani, Paolo Scaroni e Zlatan Ibrahimovic:

“Ibra, Furlani, Scaroni,

Vogliamo le dimissioni!

Non servono più spiegazioni,

Voi dovete andarvene!”, hanno intonato i ragazzi della Curva.

Sono comparsi anche degli striscioni contro tutti. Non viene risparmiato nemmeno Singer. Ci sono alcuni cartelloni e cori per Paolo Maldini.

In questi giorni, inoltre, la rabbia del popolo rossonero non si è certo placata con la decisione di puntare su Igli Tare, anche perché si è sempre più preoccupati del possibile addio di Reijnders, finito nel mirino del Manchester City.

Ma nessuno è certo di continuare a giocare con la maglia del Milan: da Leao a Pulisic, passando ovviamente per Theo Hernandez e Mike Maignan, tutti sono protagonisti in queste ore di rumors di calciomercato. Lo scenario appare apocalittico, verosimilmente per giustificare l’addio di un big, e i tifosi sono sempre più arrabbiati.