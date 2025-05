Milan, Theo Hernandez prende posizione: le parole non lasciano dubbi

In casa rossonera c’è da rifondare e la permanenza di alcuni big è in bilico: il difensore francese parla chiaro

Una stagione che ha portato sì un trofeo nella bacheca del club, ma che si è conclusa senza qualificazioni ad alcuna competizione europea e addirittura con lo smacco di dover disputare le fasi preliminari di Coppa Italia a partire da agosto.

Ora in casa Milan si dovrà cambiare necessariamente pagina per ripartire con il piede giusto nella prossima stagione. I tifosi prima della sfida contro il Monza sono scesi in piazza invocando Paolo Maldini e puntando il dito contro Furlani, Ibrahimovic e Cardinale. Di certo però è che il Milan ripartirà da un uomo di campo come Igli Tare, che assumerà il ruolo di direttore sportivo.

In casa Milan però c’è, da parte dei tifosi, la paura che la società, senza coppe europee, debba fare un grande sacrificio sul mercato e cedere uno dei suoi pezzi pregiati. E in questo senso tra i maggiori indiziati ci sono Rafael Leao, Theo Hernandez e soprattutto Tijjani Reijnders.

Theo Hernandez guarda al futuro: “Riportare il Milan dove merita”

L’olandese piace tantissimo al Manchester City di Pep Guardiola, che guarda con interesse anche al terzino transalpino, corteggiato pure, tra le altre, da Juventus e Real Madrid.

Il City potrebbe formulare ai rossoneri una super proposta per il doppio colpo, ma nel frattempo le ultime parole di Theo Hernandez sembrano dare priorità alla squadra rossonera. Il giocatore ancora non ha raggiunto un’intesa per il rinnovo contrattuale, che scadrà nel 2026, ma intanto lancia un messaggio importante per i tifosi. “Finisce una stagione molto complicata in cui non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Ora bisogna rialzarsi e riportare il Milan nel posto che merita. Grazie ai nostri tifosi per essere sempre al nostro fianco” ha scritto il transalpino sulla propria pagina X. Parole che non appaiono certamente quelle di un addio, anzi di un calciatore determinato a restare e rilanciarsi. Chiaro che il mercato è sempre un’incognita, ma le speranze di vedere Theo Hernandez ancora in rossonero forse non sono così remote.