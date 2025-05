Serie A, Modric sbarca in Italia: l’annuncio dalla Spagna

Modric non vede l’ora di intraprendere una nuova avventura in Italia. Spunta l’affare in Serie A per anticipare le altre big d’Europa: ecco l’annuncio

Il 39enne centrocampista croato è voglioso di firmare subito un nuovo contratto con la big italiana. Pochi minuti fa è arrivata la svolta dalla Spagna: ecco subito la verità per la sua nuova destinazione.

Tutto pronto per il nuovo annuncio di Luka Modric in Serie A. L’esperto centrocampista croato non vede l’ora di intraprendere un’altra avventura dopo gli anni d’oro con le merengues. Già in passato è stato vicinissimo ad un club italiano: il Milan ci aveva provato a lungo con Boban, ma alla fine ha optato per vivere tante stagioni da protagonista con il Real Madrid. Poche ore fa è arrivato l’ultimo saluto con i blancos: spunta l’ultim’ora suggestiva dalla Spagna per il suo trasferimento immediato in Italia.

Calciomercato, sprint per Modric in Italia: la verità

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere la sua decisione definitiva in ottica futura. Ecco la nuova mossa a sorpresa per sognare in grande: la verità sulla prossima squadra del campione croato.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Luka Modric non vede l’ora di iniziare una nuova avventura suggestiva nel calcio che conta. Il centrocampista croato ha salutato definitivamente il Real Madrid dopo tante stagioni ricche di successi: ora l’Inter è pronta ad ingaggiarlo in vista della prossima stagione.

Il 39enne campione potrebbe subito accettare la proposta dell’Inter: un’opportunità interessante per il presidente Beppe Marotta. Saranno ore decisive tra la finale di Champions League e i primi affari di calciomercato ad inizio giugno. Modric sarebbe un ottimo affare a parametro zero per cercare così di allestire una rosa sempre più competitiva. L’unico fattore negativo è dovuto alla sua età, ma in Serie A potrebbe ancora fare la differenza.

Ha vinto tanti campionati spagnoli così come le Champions League: è stato protagonista in assoluto delle vittorie del Real Madrid. Ha deciso di dire addio definitivamente ai blancos: tutto può cambiare nelle prossime ore con l’affare in casa Inter. Soltanto dopo la finale di Champions League, il presidente Beppe Marotta passerà all’assalto ufficiale. Il club nerazzurro è intenzionato a fare di tutto per convincerlo in vista della prossima stagione: ormai ci siamo per l’affare decisivo in Serie A. A Milano si torna a sognare dopo il mancato Scudetto vinto dal Napoli.