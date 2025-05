Inter, pronto il rinforzo in mediana: ecco il nuovo Modric

L’Inter sta mettendo nel mirino dei rinforzi importanti che riguardano la linea mediana ed in tal senso emerge un nome nuovo che può essere considerato come l’erede di Luka Modric. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

E’ a dir poco incandescente la situazione in Serie A, dal momento che tutto si deciderà nelle prossime due ore ai piani alti, altissimi. La lotta tra Inter e Napoli per lo Scudetto è giunta infatti all’atto conclusivo ed in tal senso c’è curiosità di vedere come andrà. Ed ovviamente ansia e preoccupazione per i diretti interessati. In tal senso, però, trattandosi di due grandi squadre, è inevitabile che si parli anche di mercato e di pianificazione, dal momento che non ci si può di certo distrarre e crogiolarsi nei risultati fin qui raggiunti.

La linea mediana dell’Inter necessita di innesti da questo punto di vista ed è innegabile che la dirigenza, soprattutto se ambisce a lasciare alta l’asticella della concentrazione, non si può concedere momenti di relax. In tal senso, attenzione ad un nome nuovo che emerge e che può fare davvero al caso dei nerazzurri. In patria viene considerato come il nuovo Modric ed è un calciatore estremamente interessante e che per il calcio italiano può davvero fare la differenza. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Inter, nel mirino il nuovo Modric: le ultime notizie a riguardo

Ovviamente, in una fase preliminare come quella che stiamo vivendo adesso, sono tanti i nomi che la società sta valutando per poi scegliere su quali profili orientarsi. In tal senso, secondo quanto raccontato da SpazioInter, per l’Inter emerge un profilo nuovo da valutare e che può essere molto interessante. Si tratterebbe di uno dei talenti più chiacchierati dell’ultimo periodo, vale a dire Martin Baturina, giocatore dalla classe fuori dal comune e che anche in Champions League si è messo in mostra.

Nasce come trequartista esattamente come Modric, ma sembra avere tutte le caratteristiche anche per arretrare la propria posizione e rendersi ancora più completo. Potrebbe essere, come caratteristiche, un degno erede di Mkhitaryan, la cui carta di identità parla chiaro e lascia poco spazio a speranze troppo a lungo termine.

L’Inter ci pensa, consapevole che ha una valutazione, a quanto si legge, di circa 20 milioni di euro che per un classe 2003 di questo livello è anche relativamente bassa. Non manca la concorrenza, e di conseguenza Marotta dovrà muoversi per provare a bruciare la concorrenza.