Ribaltone Inter: 90 milioni per Inzaghi e dieci nuovi acquisti

Sono settimane decisive in casa Inter, dal campo al mercato: 90 milioni per Simone Inzaghi e non solo. Gli ultimi aggiornamenti

Sono settimane decisive anche per il valzer delle panchine. Nelle ultime ore è stata confermata anche l’anticipazione di Calciomercato.it: l’Arabia Saudita tenta Simone Inzaghi e l’Al-Hilal, in particolare, sarebbe pronto a ricoprire d’oro l’allenatore nerazzurro.

Arrivano conferme totali sull’indiscrezione lanciata nelle scorse settimane da Calciomercato.it sull’interesse dell’Al-Hilal per l’allenatore dell’Inter. La prima offerta è arrivata nei giorni scorsi ed è una proposta molto importante, che avrebbe scatenato delle riflessioni da parte del tecnico, ora totalmente concentrato sugli obiettivi della sua squadra in Italia ed in Europa.

A Milano, fronte Inter, in pochi hanno dubbi: il rinnovo resta la priorità dell’allenatore, considerando anche il legame con tifosi e società. I colloqui per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026 proseguiranno quindi in un clima di fiducia e ottimismo. Sul tavolo, un accordo fino al 2027 con opzione per un’altra stagione a cifre ancora più alte rispetto a quelle attuali, circa 6,5 milioni a stagione con bonus. Ma non solo il futuro di Inzaghi. In un nuovo appuntamento sul nostro canale Youtube, con la nostra direttrice Eleonora Trotta abbiamo analizzato tutti i possibili sviluppi di mercato in casa nerazzurra.

Calciomercato Inter, Inzaghi e non solo: che cosa sta succedendo

“Contando gli innesti, a prescindere da Zalewski che è già fatto, serviranno dieci acquisti all’Inter… forse otto“: così Eleonora Trotta ha parlato della prossima sessione di calciomercato estivo dell’Inter che si preannuncia piuttosto infuocata. A prescindere dalla tentazione Arabia Saudita per Simone Inzaghi.

All’Inter, infatti, serviranno almeno altri due attaccanti al posto dei partenti Arnautovic e Correa e due difensori, soprattutto in caso di partenza di Bisseck. Porte girevoli anche a centrocampo, dove tutto ruota attorno alla possibile cessione di Frattesi. Il club nerazzurro, insomma, si prepara ad una mini-rivoluzione soprattutto per quanto riguarda le riserve e la profondità della rosa. Inzaghi, per rinnovare, vuole garanzie.