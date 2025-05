Longoria, De Zerbi e Benatia: la volata Champions è nata così

L’ex difensore, sempre più centrale al Marsiglia, sta programmando la prossima stagione del club

Mai banale da calciatore, oggi Medhi Benatia è un dirigente giovane ma già navigato, capace di catturare sempre l’attenzione delle telecamere e dei media. Come quando, tre giorni fa, ha elogiato il lavoro di De Zerbi al Marsiglia.

“Non penso di essere la persona giusta per giudicare la comunicazione dell’allenatore, né le sue emozioni – ha raccontato l’ex Juve in un’intervista a RMC -. Non farò l’esperto di comunicazione. Lui trasmette emozioni, mette molti sentimenti nel rapporto con i giocatori. Penso che ci si possa identificare con un allenatore così. L’obiettivo comunque è andare avanti e ripartire ancora più forti il secondo anno”.

Marsiglia protagonista sul calciomercato: non solo la cessione di Luis Henrique

Mehdi Benatia è un uomo fondamentale del Marsiglia di Longoria. Nel ruolo di ds, e insieme al presidente, sta portando avanti la trattativa per Luis Henrique all’Inter e tante altre operazioni che vedono di nuovo il club francese tra i protagonisti di questa sessione. Nei giorni scorsi ha partecipato al vertice con il suo patron e gli altri rappresentanti del club per programmare la prossima stagione.

L’obiettivo, ricordiamolo, è quello di fare un ulteriore step di crescita dopo il secondo posto, raggiunto con 65 punti. Del resto parliamo di una società ambiziosa, moderna, sempre più strutturata e ‘italiana’, soprattutto da quando è sbarcato Benatia ed è stato inserito nell’organigramma l’ex ds del Sassuolo, Giovanni Rossi. L’ex difensore di Juve e Roma è stato tra l’altro lo sponsor e il regista dell’operazione Rabiot. “È il nostro giocatore più importante. Dobbiamo fare di tutto per trattenerlo”, ha specificato sempre a RMC, evidenziando l’importanza del centrocampista. Il dirigente insieme a Longoria e De Zerbi ha aumentato l’appeal del club, migliorandone il suo fascino internazionale. Tutti e tre vantano rapporti consolidati, che hanno permesso al club di individuare già da oggi gli altri obiettivi di calciomercato per la sua società.