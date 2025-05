All-in Juventus su Conte: dichiarazioni di addio al Napoli e…

Le ultime sui bianconeri e sul futuro del tecnico salentino nella nuova puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube

Grande puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Con i nostri Carlo Roscito e Riccardo Meloni abbiamo parlato tanto di Juventus, tra presente e soprattutto futuro prossimo. Centrale la questione panchina, con l’all-in dei bianconeri per Antonio Conte.

Sono anni che il tecnico salentino ambisce a tornare a Torino, in quella Juve della quale è stato capitano ed è, ancora oggi, super tifoso. La proprietà, su spinta anche di Giorgio Chiellini, è partita all’assalto di Conte che sembra davvero destinato a dire addio al Napoli dopo appena una stagione. E, quasi sicuramente, con uno Scudetto in tasca, il sesto della sua carriera contando la Premier vinta col Chelsea.

Meloni e Roscito mettono anche in evidenza le dichiarazioni di Conte alla vigilia della sfida col Cagliari: “(…) L’ultima partita che può chiudere un’esperienza nuova”. Dichiarazioni che, aggiunte alle altre delle ultime settimane, sono quasi una prova. La prova del divorzio con il club azzurro di Aurelio De Laurentiis, che stavolta non si lascerà trovare impreparato come con Spalletti.

Allegri al posto di Conte undici anni dopo

La scelta del patron dei partenopei è Massimiliano Allegri, come Calciomercato.it scrive ormai da qualche mese. La storia può così ripetersi: Allegri al posto di Conte, come accadde alla Juve nel 2014, quando il leccese abbandonò la nave il primo giorno di ritiro.

Allegri è in lizza anche per la panchina del Milan, che è poi la sua destinazione preferita. È un nome stimato dal nuovo Ds Tare, al pari di Vincenzo Italiano fresco di storica vittoria della Coppa Italia alla guida del Bologna.

Al Milan è stato riaccostato pure lo stesso Antonio Conte, il quale l’anno scorso si propose senza successo. Ma il futuro del salentino appare ben indirizzato, appare a tinte bianconere…