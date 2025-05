Juve, da Yildiz a De Bruyne e Conceicao: l’offerta che non si può rifiutare

Le ultime sul calciomercato dei bianconeri tra entrate e possibili uscite: Giuntoli al lavoro senza certezze sulla sua permanenza a Torino

Eppur si muove. Nonostante mille incertezze e mille dubbi, la Juventus non sta a guardare. Attivissima sul mercato, attivissimo quel Cristiano Giuntoli sotto la lente d’ingrandimento della proprietà. Forse neanche lui sa se resterà oppure no, anche se il ricco contratto in essere potrebbe giocare in favore di Giuntoli.

La Juve è già al lavoro pure perché a giugno scatterà la mini-finestra di mercato pre Mondiale per Club. Il ‘sogno’ è sempre Osimhen, ma quella per il nigeriano di proprietà del Napoli è un’operazione che rischia di andare per le lunghe.

Restando sul fronte entrate, il nome a sorpresa è indubbiamente quello di Kevin De Bruyne. Il ‘Corriere dello Sport’ conferma l’ingresso in scena dei bianconeri nella corsa al campione belga in scadenza col Manchester City e in trattativa avanzatissima con il Napoli. A quanto pare c’è stata una call tra la Juve e De Bruyne, vediamo se si svilupperà altro nei prossimi giorni.

Sul tavolo di Giuntoli, proprio in ottica Mondiale, c’è anche la questione dei prestiti. Da Renato Veiga a Kolo Muani fino a ‘Chico’ Conceicao. ‘Tuttosport’ apre alla possibilità di un rinnovo di quest’ultimo, che solo nelle ultime due giornate è riuscito a entrare nelle grazie di Tudor.

Jorge Mendes ha la forza, e pure il ‘potere’ per riuscire a strappare un nuovo accordo più o meno vantaggioso alla Juve, del resto non sembra esserci la fila per il figlio d’arte. Il Porto può davvero dire sì a un ulteriore stagione in prestito, rimandando il discorso riscatto a giugno 2026.

Incertezza Yildiz: può arrivare l’offerta irrifiutabile

Da capire comunque le volontà e i desideri del nuovo allenatore, in tal senso le quotazioni di Antonio Conte sono sempre più in crescita. Anche per quanto riguarda le uscite, dove rischia di fare capolino il pezzo più pregiato della gioielleria bianconera: Kenan Yildiz.

Ancora lui, Jorge Mendes, prova a muovere i fili. Per la Juventus è incedibile, ma come sottolinea sempre ‘Tuttosport’: occhio all'”offerta che non si può rifiutare”. 80/90 milioni? Forse anche un po’ meno. In caso di conquista del posto Champions, Yildiz sarebbe più dentro che fuori dai piani futuri della Juve, in caso contrario l‘ipotesi cessione prenderebbe pericolosamente quota.