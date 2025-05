Milan, il primo rinforzo di Tare è uno scippo a Inzaghi: è subito derby

Confronto immediato di mercato tra il Diavolo e i nerazzurri: ecco la prima idea del nuovo dirigente

Il Milan si avvia a concludere una stagione amara, che vedrà, dopo alcuni anni, i rossoneri fuori da tutte le competizioni europee. Nessun obiettivo da inseguire, nell’ultima giornata di campionato, per la quale si preannuncia atmosfera piuttosto pesante, a San Siro. Contro il Monza, tira aria di contestazione da parte dei tifosi e ovviamente la società deve rispondere, pianificando le mosse giuste per il riscatto nella prossima annata.

Milan che sta accelerando per Igli Tare come direttore sportivo, il club non può più tentennare dopo il casting piuttosto ampio delle scorse settimane. E’ il momento di concretizzare e di mettere le basi per il prossimo mercato e per la costruzione della nuova squadra. Dopo il ds, sarà la volta dell’allenatore, altra figura chiave da stabilire quanto prima per una corretta programmazione. Niente Sarri, il nome caldo potrebbe essere quello di Italiano, come raccontato da Calciomercato.it, anche se naturalmente bisognerà attendere sviluppi sul tecnico e su cosa accadrà nel suo summit di fine stagione con il Bologna.

Nel frattempo, iniziano già a circolare quelli che potrebbero essere i primi nomi del mercato targato Tare. Uno di questi, potrebbe portare subito in rotta di collisione con il suo ex collega Simone Inzaghi e con l’Inter.

Milan, Tare mette nel mirino Gila per la difesa: sgarbo all’Inter

Stando a quanto riportato da ‘Marca’, infatti, a Tare interesserebbe, per rinforzare la difesa del Milan, Mario Gila, centrale che si è messo in luce con la Lazio.

Lo spagnolo è a sua volta uno dei nomi preferiti di Inzaghi per rinnovare la retroguardia nerazzurra. L’irruzione del Milan in scena potrebbe cambiare i piani, anche se va considerato comunque un altro fattore. Vale a dire, il diritto di recompra che il Real Madrid vanta sul centrale. Da capire quali saranno le riflessioni in merito del nuovo allenatore dei ‘Blancos’, Xabi Alonso.