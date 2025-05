Conte lo porta alla Juventus: scelta fatta, doppio sgarbo al Napoli

Dai partenopei a Torino, non soltanto l’ex Ct ma anche uno dei calciatori principali: verdetto chiaro

Giorni cruciali, intensissimi, carichi di tensione, quelli che precedono la chiusura del campionato, e non potrebbe essere altrimenti. Venerdì, ultimo atto di un torneo tiratissimo, con il Napoli che prova a condurre in porto la cavalcata scudetto, atteso dal match casalingo contro il Cagliari, in cui dovrà difendere il punto di vantaggio che ha in classifica sull’Inter.

Gli azzurri inseguono il quarto titolo della loro storia, l’annata compiuta è già ragguardevole ma la vittoria dello scudetto sarebbe una vera e propria impresa per Conte e per i suoi. Il tecnico ne è consapevole e ha indicato a tutti la squadra: “Dobbiamo andare a prenderci lo scudetto”, ha dichiarato nel post partita di Parma, dopo una gara che ha messo a dura prova le coronarie di tanti, in squadra e tra i tifosi.

Tuttavia, la vittoria eventuale del titolo potrebbe essere, di fatto, il suo regalo d’addio. Come stiamo raccontando da un po’ su Calciomercato.it, per Conte potrebbe esserci il ritorno alla Juventus. E tra i tanti rumours e indiscrezioni, spunta anche un indizio social che confermerebbe l’addio al Napoli. Ci sarà tempo per parlarne, a campionato finito, ora l’obiettivo deve essere centrato sugli ultimi 90 minuti. Ma è inevitabile pensare a un fronte di mercato che avrebbe una sua importanza. Anche perché c’è chi pensa all’opportunità di prelevare dal Napoli qualche pezzo da novanta proprio grazie a Conte.

McTominay con Conte, i tifosi della Juventus sognano nel sondaggio di CM.IT

La redazione di Calciomercato.it, nel suo consueto sondaggio su ‘X’, ha chiesto ai propri utenti quale giocatore del Napoli i tifosi bianconeri vorrebbero vedere a Torino insieme a Conte. Sondaggio stravinto, senza troppe sorprese, da Scott McTominay.

Lo scozzese, tra gli autentici trascinatori dei partenopei con i suoi gol pesantissimi, ha raccolto oltre la metà delle preferenze (50,8%). Molti meno i voti a favore degli altri nomi proposti, vale a dire Meret, Di Lorenzo e Anguissa.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Sempre più insistenti le voci che vorrebbero il ritorno di Antonio #Conte sulla panchina della #Juventus. Tra i protagonisti del suo #Napoli, ormai vicinissimo allo Scudetto, chi vorreste vedere in bianconero? 👀 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 21, 2025

Del resto, l’impatto dell’ex United sul nostro campionato è stato devastante. In caso di successo finale degli azzurri, molti meriti saranno i suoi.