Juve, Rampulla: “Conte ha dna bianconero. E su Yildiz non ho dubbi” | ESCLUSIVO

L’ex portiere della Juve ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.it sul futuro della panchina bianconera e il possibile grande ritorno

Dal lavoro di Igor Tudor all’atteso ritorno di Antonio Conte, Michelangelo Rampulla ha toccato diversi argomenti in un’intervista rilasciata a Calciomercato.it. “Igor ha fatto un buon lavoro, la Juve è quarta ed è in una posizione invidiabile – ha spiegato l’ex portiere bianconero -. È stata la scelta giusta per dare una scossa all’ambiente. Conosce la mentalità della Juve”. Nel frattempo, continuano le manovre sul mercato: “La squadra ha una rosa abbastanza buona.

Deve recuperare degli elementi che sono stati importanti. Sicuramente, serviranno due-tre innesti di livello per la prossima stagione. Yildiz da blindare a tutti i costi? Sono pochi i calciatori da blindare a tutti i costi. Lui ha dimostrato di essere un calciatore di grande qualità, talento e tecnica: sa gestire bene alcune situazioni. La Juve farebbe ovviamente bene a tenerlo”.

Le manovre di questi giorni vanno sempre nella stessa direzione: la Vecchia Signora vuole riportare Conte a Torino. “È l’uomo giusto per qualsiasi squadra. A maggiore ragione della Juve: potrebbe essere la persona fondamentale per riportare la squadra in alto. E poi ha il dna bianconero”. Con Conte determinato a tornare alla Juve, il Napoli non cambia programmi, anzi: prosegue i contatti con Allegri che, come raccontiamo da tempo, resta il preferito di De Laurentiis. Il tecnico livornese vuole tornare in panchina e ha parlato più volte con gli azzurri. La Roma? Non risultano colloqui recenti con Allegri. che ha sempre aperto all’opzione giallorossa. L’ultimo contatto tra le parti risale a gennaio.