Klopp, Allegri e Conte: parte il valzer degli allenatori tra conferme e smentite

In Serie A si prepara il domino delle panchine e a sbloccare tutto può essere in primis Conte: la verità su di lui e gli altri big

Con l’ultima giornata di campionato all’orizzonte, si profila la fine della stagione calcistica, più o meno per tutti. In Italia infatti Inter e Juventus dovranno poi proseguire con il primo storico Mondiale per Club che durerà fino a metà luglio. Un appuntamento importante, che condizionerà alcune tempistiche ma difficilmente cambierà le scelte delle società. In ogni caso, tornando alla Serie A, tanti club sicuramente si presenteranno il prossimo anno con un nuovo allenatore.

A partire dalla Roma, che in queste ore è stata sollecitata con la suggestione Klopp apparsa su alcuni organi di stampa. “Ne sono arrivate diverse di smentite. Prima l’agente di Klopp, poi quella della Roma ai cronisti e allo stesso quotidiano che ha lanciato la notizia dell’accordo. A noi è arrivata la smentita della Roma e non solo. Conoscendo i Friedkin, la loro volontà di stupire e fare spettacolo, magari un tentativo o una chiacchierata può esserci stata ma non ci risulta un accordo con Klopp”, le parole della direttrice di Calciomercato.it Eleonora Trotta al nostro canale Youtube.

Di certo non si può comunque escludere un colpo di scena, ma a oggi “quello che sappiamo è che la Roma vuole un allenatore pragmatico, concreto, in grado di costruire. Fonti vicine a Klopp dicono vuole continuare alla Red Bull”. C’è poi il nodo Gasperini: “Sta parlando con l’Atalanta di un eventuale rinnovo, ma ci sono perplessità da parte di tutti, sia Percassi che Gasperini. La Roma resta in attesa, ha già avuto due rifiuti dal tecnico. Lui era ed è tra i primi nomi di Ranieri, che vuole un tecnico top”.

Domino allenatori, Allegri tratta col Napoli e Conte verso la Juve. Variabile Tare

Dalla Roma alla Juve e il Napoli: “Con Allegri – continua Eleonora Trotta – c’è stato un solo contatto con i giallorossi e poi il silenzio. Anche se è stato a Roma. Domino panchine? Il Napoli può dare il là. Immaginiamo che già all’inizio della prossima settimana Conte possa salutare, per poi trovare un accordo con la Juventus. E intanto il Napoli tratta Allegri da più di un mese, vuol dire che già sapevano di questa separazione. I contatti proseguono”.

Per gli azzurri si è parlato anche di Vieira, che ha lasciato la porta aperta al Genoa ma ha molte richieste dall’estero e dall’Italia. Poi Farioli: “Ha offerte dalla Premier, dalla Serie A, magari ci hanno pensato a Firenze e a Milano, ma al Milan la prima scelta è sempre Italiano che però tratta il rinnovo col Bologna. L’opzione Braga è stata rifiutata”.

E si torna su Allegri: “Direbbe sì al Napoli perché è una squadra competitiva, un progetto ambizioso, fa la Champions e poi ha un ottimo rapporto con De Laurentiis, oltre alla presenza di Manna che per Allegri rappresenta un ds serio, di fiducia, un rapporto che non ha avuto a Torino con Giuntoli. Per Allegri è fondamentale un direttore sportivo ‘vicino'”.

Occhio però sempre al Milan: “Sicuramente sceglieranno un ds vicino alla proprietà per strategie e visioni, e che possa avere rapporti con un allenatore individuato da loro – continua Eleonora Trotta sul canale Youtube di Calciomercato.it -. Tare torna in pole position, ha avuto in passato rapporti ottimi con Allegri su cui però è molto avanti il Napoli. Italiano sta trattando il rinnovo, Sarri non ha un buon rapporto con Tare, ma sogna di allenare il Milan. Ci aspettiamo delle novità sostanziali la prossima settimana“.