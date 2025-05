Arriva al posto di Osimhen: la Juventus gli ha già detto addio

Protagonista dentro e fuori dal campo, la ‘Vecchia Signora’ è finita al centro di un vero e proprio intrigo che riguarda il reparto offensivo

Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, la Juventus sta provando a pianificare le prossime mosse di mercato con diversi interrogativi ancora da sciogliere. A cominciare dal futuro della panchina bianconera, con Conte balzato in pole position nell’indice di gradimento di Elkann, ma non solo.

Alla luce del restyling dirigenziale iniziato nei giorni scorsi e che si concretizzerà nel corso delle prossime settimane, da monitorare con estrema attenzione anche la posizione di Cristiano Giuntoli. Benché abbia cominciato a muovere le prime tessere per rinforzare l’organico, la posizione del football director bianconero resta sub iudice. A tal proposito, tra i sogni di mercato della Juventus – non è un mistero – c’è quel Victor Osimhen accostato in tempi e in modi diversi alla ‘Vecchia Signora’. La questione della clausola rescissoria inserita nel contratto dell’attaccante nigeriano, però, dovrebbe spingere i dirigenti della Juventus a trattare direttamente con il Napoli.

Come non citare poi la folta concorrenza per l’attaccante nigeriano, pronta a darsi battaglia e a far saltare il banco. Non sono pochi infatti i club che in tempi e in modi diversi hanno puntato Osimhen. Oltre ai sondaggi dalla ‘solita’ Premier League, anche diverse squadre stanno provando a capire i margini di manovra. Dal Galatasaray, letteralmente trascinata dai gol del classe ’98, al Fenerbahçe.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: Osimhen-Kolo Muani, la scelta del Fenerbahçe

Proprio le mosse di mercato dei gialloblu chiamano in causa la Juventus per diverse ragioni. Dopo aver avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione Osimhen, infatti, il Fenerbahçe si è mosso anche per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2026 e la sua cessione in estate sembra rappresentare uno scenario inevitabile. Ma non è finita.

Secondo quanto riferito dal portale turco Sabah, infatti, nella lista dei desideri del club di Istanbul sarebbe ora finito Randal Kolo Muani. Il futuro dell’attaccante francese, per il quale è atteso un incontro tra la Juventus e il Psg nelle prossime settimane per capire se ci siano o meno i margini per trovare un punto d’incontro, resta un rebus tutto da sciogliere. Ad ogni modo, nelle idee di Kolo Muani l’ipotesi di restare un anno a Parigi a rivestire un ruolo da riserva di lusso non è affatto contemplata. Ecco perché diversi club – oltre alla Juventus – hanno cominciato a bussare alla porta del suo entourage per capire il da farsi.

Tra questi, come accennato poc’anzi, occhio proprio al Fenerbahçe. Stando alla fonte sopra citata, il presidente dei gialloblu sarebbe infatti pronto ad accontentare le richieste di José Mourinho con un acquisto importante per l’attacco in grado di alzare l’asticella di un reparto che resterà orfano di Edin Dzeko.