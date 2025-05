Juventus, c’è sempre Vlahovic nel mirino: offerta faraonica

La spaccatura tra le parti è ormai insanabile: il centravanti serbo è destinato a salutare la ‘Vecchia Signora’ nel mercato estivo

Si prefigura un’estate di nuovi ribaltoni alla Juventus. Stagione deludente e senza trofei in bacheca, con il quarto posto in campionato che salverebbe solo in parte l’annata dei bianconeri.

Il progetto con Thiago Motta in panchina è fallito, mentre Giuntoli è sotto esame e con la proprietà che riflette sul suo futuro a capo dell’area tecnica. Intanto Calvo lascerà la sfera ricavi dopo aver trovato il nuovo sponsor (ieri ufficializzato il ritorno di Jeep) e con Chiellini in rampa di lancia per un nuovo ruolo più influente nella gestione sportiva.

Grossi cambiamenti ci saranno anche tra panchina e campo, con le chance di Igor Tudor di essere confermato al timone della ‘Vecchia Signora’ che si sono assottigliate nelle ultime settimane. La Juve ha il destino Champions nelle proprie mani, con l’obiettivo quarto posto che comunque potrebbe non bastare all’allenatore croato per proseguire il suo lavoro alla Continassa.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al passo d’addio: ingaggio da oltre 20 milioni

Inoltre anche la rosa bianconera subirà un profondo restyling nel prossimo mercato estivo tra cessioni e volti nuovi, indipendentemente da quali saranno le scelte all’interno della dirigenza.

Tra questi spicca inevitabilmente Dusan Vlahovic, destinato a salutare la Juventus al termine della stagione. Per il rinnovo non sembra esserci più margine e la spaccatura tra le parti è ormai insanabile, con il serbo arrivato all’ultimo anno di contratto con la ‘Vecchia Signora’. La Juve punta a cederlo al miglior offerente e a incassare almeno 25-30 milioni di euro per non registrare una minusvalenza a bilancio.

Per il centravanti ex Fiorentina ci sono stati alcuni sondaggio dalla Premier League, specialmente da Arsenal e Newcastle. Con i ‘Mugpies’ la Juventus potrebbe intavolare dei discorsi per Tonali, pallino di Giuntoli per il centrocampo. Anche il Barcellona nelle scorse settimane ha chiesto informazioni per Vlahovic, mentre rimane viva la pista che porta in Arabia Saudita. L’Al-Nassr a gennaio aveva provato l’affondo, incassando però il rifiuto del bomber classe 2000.

I sauditi comunque sarebbero pronti a rifarsi sotto e mettere sul piatto un ingaggio faraonico per il serbo (superiore ai 20 milioni a stagione), oltre alla cifra richiesta dalla Juve per il cartellino. Ad oggi però Vlahovic non sembra propenso al trasferimento in Arabia e aspetta la proposta giusta da un top campionato per rilanciarsi dopo aver salutato la ‘Vecchia Signora’.