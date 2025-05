Inter-Lazio, Inzaghi nella bufera: “Esonero dopo il 31 maggio”

Rabbia in casa nerazzurra per il pareggio che permette al Napoli di rimanere avanti di 1 punto a 90′ dal termine. A Conte basterà battere il Cagliari in casa per prendersi lo Scudetto

L’Inter resta in silenzio dopo il pari con la Lazio che, di fatto, consegna lo Scudetto al Napoli di Conte. I suoi tifosi, però, parlano. Eccome se parlano, anzi scrivono sui social criticando pesantemente l’arbitro Chiffi, la società e, soprattutto, Simone Inzaghi.

Per molti interisti il tecnico sarebbe il principale responsabile della mancata vittoria del campionato. In particolare gli viene inputata la cattiva gestione della sfida con la Lazio, come di tante altre partite di quest’anno in cui l’Inter è stata rimontata. Rimonte che hanno fatto perdere punti vitali alla squadra in ottica conquista del Tricolore.

Tra di loro c’è chi vorrebbe addirittura la ‘testa’ di Inzaghi a fine stagione, a prescindere da come finirà la finale di Champions col PSG in programma a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Inzaghi unico colpevole 78 punti con questa rosa è un capolavoro di incompetenza — Marco (@tbpkint) May 19, 2025

Oggi, Inzaghi avrebbe potuto facilmente sostituirlo a Darmian dopo il 2-1. Questa è una decisione al 100% di Inzaghi. Deve essere espulso dopo la finale. — Un giocatore di peso all’anno va venduto (@ddenzelone) May 19, 2025

Attaccarsi agli arbitri per un episodio che poteva starci non è maturo Riflettiamo su Inzaghi che porta questa squadra a fare 78 punti, un annata da quarto posto che ci ha fatto illudere di vincere la serie A solo perché contro avevamo il nulla — Marco (@tbpkint) May 19, 2025

Colpa di Chiffi perché Inzaghi non sa leggere la partita dopo 4 anni. Esoneratelo subito. — Un giocatore di peso all’anno va venduto (@ddenzelone) May 19, 2025

Il 31 maggio Inzaghi va ringraziato e salutato con tutti gli onori . Mezza squadra va rinnovata e si deve ripartire con un nuovo progetto.

Siamo al capolinea di un percorso che ha visto incredibilmente due finali di Cl e un imperdonabile unico scudetto — Cristiano73 (@_cristiano73) May 19, 2025

E l’ha perso inzaghi. — Il Padrone di Casa (@Max__Cipollino) May 19, 2025

Vero però bisogna fare delle riflessioni su Inzaghi Perennemente regala scudetti — Marco (@tbpkint) May 19, 2025

Sono completamente d’accordo. Io ho sempre difeso Inzaghi, ma cosi è inaccettabile. Altra prestazione ridicola, avessimo giocato cosi dopo una partita importante di Champions avrei capito, ma veniamo da due settimane libere (per i titolari). A 2 minuti dalla fine sei primo. — • ACE (@ExDaNieL1997) May 19, 2025

Concordo. Per me il ciclo di Inzaghi è cmq concluso. Se vince la Champions avrà raggiunto l’obiettivo, che non è ripetibile, quindi avrà fatto il suo. In tutti i casi, vinta o persa, poi tornerei a puntare sugli scudetti, e quelli è dimostrato ormai che non sono il suo forte — ollolo (@lallallerio) May 19, 2025

Uno scudetto buttato così non può essere compensato da nulla…manco dalla Champions… via Inzaghi dall’Inter — Antonio (@Ligu1990) May 19, 2025

Il 2-2 di Inter-Lazio fa godere il Napoli, Conte: “Lo Scudetto mi ripagherebbe di tutto quello che ho dato quest’anno”

Ieri Inzaghi è stato espulso dopo il battibecco con Baroni, anche lui mandato via dal campo da Chiffi. Entrambi hanno poi visto il finale della partita assieme, terminata con un pareggio che non può far felice nessuno dei due. Specialmente il tecnico di un’Inter che ha scelto il silenzio stampa onde evitare dichiarazioni che avrebbero potuto portare a delle squalifiche pesanti.

Intanto i tifosi del Napoli sono già in festa, lo Scudetto ora è soli 3 punti.

A Capodichino i tifosi del #Napoli attendono l’arrivo della squadra da Parma, dopo il pareggio al Tardini e soprattutto dopo il 2-2 di #InterLazio. Primo posto ancora in salvo #ParmaNapoli 📽️@zullotwit pic.twitter.com/DpJ2tZ7AI0 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 18, 2025

“Mi auguro di festeggiare lo Scudetto, sarebbe qualcosa di bello – ha detto Conte, anche lui espulso, dopo lo 0-0 in casa del Parma – Mi ripagherebbe di tutto quello che ho dato quest’anno. Sono molto stanco, arrivo giusto all’ultima giornata. La piazza del Napoli è bellissima, ma la richiesta è molto alta. Sento una grandissima responsabilità”