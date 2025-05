Baroni e le scintille con Inzaghi: “Simone è pazzesco, espulsione esagerata”

L’allenatore della Lazio cerca di calmare gli animi in conferenza stampa al termine del match pareggiato in casa dell’Inter

La Lazio si sveglia con l’ingresso in campo di Pedro e ferma la rincorsa scudetto dell’Inter. Finale vietato ai deboli di cuore a San Siro, con lo spagnolo che per due volte riacciuffa la squadra di Inzaghi.

Punto prezioso per Marco Baroni e che tiene in vita le speranze dei biancocelesti per un piazzamento europeo. Il tecnico ospite si sofferma subito in conferenza stampa sulle scintille con Inzaghi sul rigore del 2-2 di Pedro: “Mi dispiace per l’espulsione, ho visto tutta la panchina dell’Inter alzarsi e ho solo detto che non potevano farlo. Il rosso per me e Inzaghi è stato frettoloso, non è successo nulla di particolare. Considero Simone un allenatore pazzesco, fuori alla fine abbiamo seguito la gara insieme”, ha spiegato Baroni.

Baroni prosegue facendo un bilancio della stagione della Lazio, in attesa dell’ultima gara di campionato contro il Lecce: “Rimpianti? Abbiamo dato tutto, c’è ancora una gara e dobbiamo vincerla. Poi vediamo cosa succede: anche le altre avranno delle partite complicate. Sono orgoglioso del percorso che ha fatto la squadra, a fine partita mi sono complimentato con i ragazzi. Dal canto mio sto dando tutto me stesso”.

Baroni ha infine parole al miele per Pedro, protagonista assoluto del match: “Era scivolato fuori, l’ho preso e l’ho rimesso al centro del progetto. È un modello di professionalità, poi ovviamente le doti del calciatore non si discutono. Oggi doveva partire dall’inizio, però aveva un problema al tendine e ha capito che era meglio entrare a gara in corso. Questa è la sua grandezza”.

In conferenza stampa c’è spazio anche per Matias Vecino, ex della sfida: “Per la Champions non dipende da noi, ma vogliamo andare fino in fondo e poi vedremo cosa faranno le altre. Gli infortuni mi hanno frenato, ora però sto bene e cerco di dare il meglio per la squadra”.

Vecino parla anche del suo futuro, con il centrocampista uruguaiano che è in scadenza: “Termina il mio contratto e non abbiamo ancora parlato. Vedremo alla fine della stagione“.