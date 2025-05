Conte punge dopo Parma-Napoli: “Oggi subita ostruzione. La richiesta della piazza è alta”

Accenna un sorriso Antonio Conte nel post-partita di Parma-Napoli, ma un aspetto lo ha infastidito

Il tecnico del Napoli si presenta ai microfoni di DAZN accennando un sorriso, forse sollevato dal risultato finale di Inter-Lazio. C’è ancora un punticino di vantaggio sull’Inter. E il destino è ancora tutto nelle mani degli azzurri.

Antonio Conte commenta a caldo il pareggio contro il Parma, sottolineando però la difficoltà della stagione: “Campionato difficile, volevamo dare fastidio. Adesso c’è un piccolo passo da fare. Siamo ad un passo dal fare qualcosa di inimmaginabile – poi aggiunge – Qui passa tutto in secondo piano. Non avevamo Lobotka, stiamo perdendo pezzi e nonostante tutto siamo ancora lì in testa alla classifica”.

L’allenatore accarezza il sogno tricolore: “Mi auguro di festeggiare lo Scudetto, sarebbe qualcosa di bello. Mi ripagherebbe di tutto quello che ho dato quest’anno. Sono molto stanco, arrivo giusto all’ultima giornata. La piazza del Napoli è bellissima, ma la richiesta è molto alta. Sento una grandissima responsabilità”.

Conte punge Chivu: ecco che cosa gli ha dato fastidio

Il Parma, man mano che passavano i minuti e vedeva il novantesimo, ha provato a giocare anche con il tempo. Ovviamente, ai Ducali questo pareggio vale tantissimo, soprattutto a seguito della sconfitta del Venezia a Cagliari. Anche se, la squadra di Chivu deve ancora conquistare la matematica salvezza all’ultima giornata.

Conte, però, sottolinea che ci sia stato un atteggiamento poco sportivo ed è questa la ragione per cui si è spesso lamentato con il direttore di gara. Poi l’espulsione e la squalifica che arriverà in Napoli-Cagliari lo infastidisce e non poco. A DAZN commenta così: “Mi dà fastidio la mia assenza in Napoli-Cagliari perché si lavora anche per giocare queste sfide. Confido nello staff e nel Maradona. Mi ha dato fastidio che ci sia stata molta ostruzione. Io vengo dal calcio inglese. Ci sono stati crampi, finte, contro finte. Su questo aspetto dobbiamo migliorare”.