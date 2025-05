Parma-Napoli, Conte e Chivu sfiorano rissa: caos tra le panchine

In Parma-Napoli tensione altissima tra le panchina attorno al novantesimo minuto: ecco che cos’è successo

Attorno al novantesimo minuto di Parma-Napoli, Chivu e Conte non se le mandano a dire. Tutto nasce da un momento di tensione che si è creato quando contemporaneamente la Lazio pareggia 2-2 su rigore contro l’Inter.

In quella circostanza, il mister del Napoli comunica alla squadra che a San Siro il risultato è 2-2. Ma il suo atteggiamento, evidentemente, ha dato fastidio a Chivu e la panchina del Parma. Allora, a quel punto, le due squadre si sono animate e hanno acceso un confronto faccia a faccia tra diversi tesserati.

In particolare, tra Chivu e Conte non sono volati complimenti. I due allenatori sono arrivati anche al faccia a faccia, ma sono stati prontamente divisi. Immediatamente, al minuto 91′, Doveri ha estratto il cartellino rosso per entrambi gli allenatori che salteranno rispettivamente Atalanta-Parma e Napoli-Cagliari.

Conte, nervosismo in panchina sin dai primi minuti: salta Napoli-Cagliari

Antonio Conte aveva già dichiarato nella conferenza pre-partita che sentiva “troppa responsabilità” per questo momento e per l’eventuale Scudetto.

E in effetti, il tecnico si fa ammonire sin dai primi minuti di Parma-Napoli per proteste con Doveri. Una chiamata non gradita, qualche parola di troppo e scatta così l’ammonizione. La tensione però gioca brutti scherzi nel finale di gara.

Chivu e Conte sono andati vicinissimo ad uno scontro fisico che ha portato poi l’espulsione ad entrambi. La squalifica per il mister leccese è pesante. Salterà Napoli-Cagliari, ultima giornata di campionato, che deciderà ovviamente lo Scudetto.