PAGELLE E TABELLINO PARMA-NAPOLI 0-0: Meret e Suzuki si superano, Raspadori e Lukaku fantasmi

Voti, top e flop della 37a giornata di campionato al Tardini di Parma: finisce a reti bianche, tutto rimandato all’ultima giornata

Brutto zero a zero a Parma, tutto frutto di una tensione altissima generata dal momento e dai risultati che provenivano dagli altri campi. Il Napoli va vicino al gol colpendo il legno tre volte, ma in realtà costruisce poco e male.

NAPOLI

TOP Meret 6,5 – Salva due volte la propria porta delle belle parate con tiri dalla distanza

Di Lorenzo 6

Rrahmani 6

Olivera 5,5

Spinazzola 5,5

Politano 5,5 (Ngonge 6)

Anguissa 5

Gilmour 5,5 (Billing 6)

McTominay 6

FLOP Raspadori 5 – Un fantasma. Non tira mai a porta e crea pochi pericoli. Doveva essere collante tra centrocampo e attacco, ma sbiadisce tra le maglie bianche (Neres 6)

– Un fantasma. Non tira mai a porta e crea pochi pericoli. Doveva essere collante tra centrocampo e attacco, ma sbiadisce tra le maglie bianche (Neres 6) Lukaku 5,5 (Simeone s.v.)

All. Antonio Conte 6

PARMA

Suzuki 6,5

Circati 6

TOP Leoni 6,5 – Annulla Lukaku. Ha solo 19 anni. Chapeu. (Hainaut 6)

– Annulla Lukaku. Ha solo 19 anni. Chapeu. (Hainaut 6) Balogh 6

Del Prato 6,5

Hernani 6,5 (Bernabé)

Keita 6 – Poca sostanza a cenro

Sohm 6,5

Valeri 6,5 (Lovik s.v.)

Pellegrino 6,5 (Djuric s.v.)

FLOP Bonny 5,5 – Lotta con i difensori centrali azzurri, ma crea pochi pericoli. Anonimo (Ondrejka s.v.)

– Lotta con i difensori centrali azzurri, ma crea pochi pericoli. Anonimo (Ondrejka s.v.) All. Cristian Chivu 6,5

Arbitro: Daniele Doveri voto 5,5

Il tabellino di Parma-Napoli 0-0

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano (80′ Ngonge), Anguissa, Gilmour (69′ Billing, McTominay; Raspadori (69′ Neres), Lukaku (80′ Simeone).

PARMA (3-5-2): Suzuki; Balogh, Leoni (63′ Hainaut), Circati; Del Prato, Hernani (76′ Bernabé), Keita, Sohm, Valeri (85′ Lovik); Bonny (85′ Ondrejka), Pellegrino (85′ Djuric).

Arbitro: Doveri (sez. Roma); assistenti: Costanzo e Passeri; IV: Marchetti; Var: Marini; Avar: Aureliano

Ammoniti: Conte (N), Vogliacco (P), Del Prato (P), Di Lorenzo (N), Oriali (N), Mazzocchi (N)

Espulsi: Conte (N) e Chivu (P)

Note: 1′ di recupero nel primo tempo, 7′ di recupero nel secondo tempo. Si è giocato fino al 103′.

Il Napoli non va oltre il pari e gioca una brutta gara a Parma. La squadra azzurra subisce la pressione e per certi istanti della partita si ritrova al secondo posto. La panchina esulta nel finale di gara, quando conosce il risultato finale di Inter-Lazio. Lukaku annullato da Leoni. Male anche Raspadori, Anguissa e Spinazzola.