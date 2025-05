Inter-Parma, Calhanoglu rischia grosso prima del vantaggio: cos’è successo a San Siro

Il regista turco ammonito dopo uno scontro di gioco con Rovella: il gesto che poteva costare caro al numero 20 nerazzurro

Si scaldano gli animi al Meazza per Inter-Lazio, sfida decisiva sia nel duello scudetto tra i nerazzurri e il Napoli che per la corsa a un posto in Champions League.

Scintille verso la fine del primo tempo tra Calhanoglu e Rovella, dopo un intervento ruvido a centrocampo del regista dell’Inter ai danni dell’avversario. Il turco non ci sta dopo il fischio di Chiffi, che lo ammonisce per il fallo commesso. Calhanoglu ha un gesto di stizza nei confronti dell’arbitro e rischia grosso dopo aver incassato il giallo qualche istante prima.

Nervi tesi qualche minuto più tardi anche in area interista, con protagonista Romagnoli. Capannello di giocatori attorno al direttore di gara, con il difensore della Lazio beccato dalla curva di casa. Poco dopo arriva invece il vantaggio dell’Inter grazie alla prodezza di Bisseck, che raccoglie in area sugli sviluppi di un corner e insacca di sinistro sotto la traversa.

Esplode il pubblico di San Siro per la rete che ha sbloccato il risultato ad opera del tedesco, con i nerazzurri di Inzaghi – senza capitan Lautaro Martinez nella sfida contro la Lazio – che all’intervallo sono momentaneamente davanti in classifica al Napoli, sempre fermo sullo 0-0 sul campo del Parma.