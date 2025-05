Lautaro (acclamato dai tifosi) e Frattesi ai box: cosa filtra per la finale di Champions

Il capitano nerazzurro assente nel match di questa sera in campionato contro la Lazio, al pari dell’ex centrocampista del Sassuolo: il borsino sulle loro condizioni

Simone Inzaghi ritrova i suoi big, eccetto due in vista dello scontro casalingo al Meazza (ultimo della stagione) contro la Lazio e il duello scudetto al cardiopalma con il Napoli.

Oltre a Lautaro Martinez niente da fare infatti anche per Frattesi, fermato da un problema agli addominali. L’eroe della serata di Champions contro il Barcellona ha lavorato a parte negli ultimi giorni e lo staff medico dell’Inter cercherà di recuperarlo in vista dell’ultima gara di campionato in casa del Como.

Anche capitan Lautaro non sarà della partita, con il ‘Toro’ arrivato in compagnia della moglie Agustina a San Siro. L’argentino campione del mondo sta proseguendo nel lavoro personalizzato dopo aver stretto i denti nell’epica semifinale con il Barça, con l’obiettivo ovviamente di ritrovare la migliore condizione in vista della finalissima di Champions League a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio contro il Paris Saint-Germain.

Inter-Lazio, Lautaro Martinez KO: chance per Taremi tra lotta scudetto e futuro

Per Lautaro Martinez non è da escludere comunque la convocazione per la trasferta di campionato con il Como, specialmente se si dovesse giocare nel fine settimana.

Il ‘Toro’ è stato accolto dal calore dei tifosi allo stadio, salutandoli e sorridendo prima di varcare le porte del Meazza. Solito entusiasmo del popolo interista anche per l’arrivo del pullman, con cori e applausi per la squadra di Inzaghi. Come dicevano il tecnico piacentino recupera comunque diversi titolari, ad iniziare da Mkhitaryan che partirà dal primo minuto a centrocampo.

🐂 #Inter – Ecco l’arrivo allo stadio di #LautaroMartinez: il saluto ai tifosi del capitano, ancora ai box per recuperare la migliore condizione in vista della finalissima di Champions #InterLazio 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/k5qvQeRddD — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 18, 2025

In panchina invece Pavard, con Bisseck preferito al francese nel terzetto difensivo davanti Sommer. In attacco, con Lautaro Martinez ai box, toccherà stavolta a Taremi affiancare Thuram: chance importante per l’iraniano (preferito a Correa) anche in ottica futuro e conferma in nerazzurro.