Ansia Inter, riacutizzarsi dell’infortunio di Lautaro: cambiano i tempi di recupero

Le fatiche contro il Barcellona presentano il conto al capitano nerazzurro. Simone Inzaghi incrocia le dita in vista della finale Champions contro il Psg

Venti giorni a partire da oggi. Mancano poco meno di tre settimane alla finalissima di Champions League che metterà di fronte Inter e Paris Saint-Germain allo stadio ‘Allianz Arena’ di Monaco di Baviera. In casa nerazzurra è partito il conto alla rovescia anche per cercare di recuperare tutti gli infortunati. Primo fra tutti il suo capitano Lautaro Martinez.

Il numero 10 nerazzurro ha stretto i denti contro il Barcellona, recuperando in tempi record dall’infortunio. Ed in campo è stato decisivo mettendo a segno il primo gol e procurandosi il rigore del raddoppio di Calhanoglu. Ma adesso è arrivato il conto da pagare: Lautaro Martinez ha subito un riacutizzarsi dell’elongazione muscolare che non solo lo ha escluso dalla trasferta di oggi contro il Torino, ma che lo costringerà a guardare dalla tribuna anche la sfida di domenica prossima contro la Lazio.

A meno di ulteriori ricadute, il Toro di Bahia Blanca ci sarà senza dubbio contro il Psg in finale, ma bisogna capire in quali condizioni. Se Simone Inzaghi non riuscirà a dargli un po’ di minutaggio nell’ultima giornata di Serie A contro il Como, poi sarà difficile vederlo in campo da primo minuto o comunque per l’intera durata della partita. Stanno meglio, invece, i vari Pavard, Frattesi e Mkhitaryan che dovrebbero tornare a disposizione già contro i biancocelesti di Baroni.