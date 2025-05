Inter avvisata, la Juve è pronta allo scippo: c’è la conferma ufficiale con la data

Il presidente esce allo scoperto sulla cessione del gioiello conteso da tanti club europei con i nerazzurri in pole, ma il rischio è dietro l’angolo

L’Inter si risveglia stordita dalla domenica di Serie A che l’ha portata in pochi secondi a essere prima in classifica con due punti di vantaggio sul Napoli a restare un punto sotto, a una sola giornata dal termine del campionato. La partita con la Lazio rischia di lasciare un segno, tra errori ed episodi arbitrali che continuano a far discutere. Il 2-2 finale è una beffa in piena regola per tutto lo svolgimento della serata e non solo.

Alla fine resta tutto invariato, con la squadra di Conte ancora davanti agli avversari e con la possibilità di centrare il secondo scudetto in tre anni vincendo nell’ultima in casa contro il Cagliari. In ogni caso per l’Inter sarà un finale di stagione folle, anche senza spareggio che ora è diventato scenario molto lontano, visto che a fine maggio andrà a Monaco a giocarsi la finale di Champions League. Che in realtà l’annata non si concluderà neanche il 31 maggio, col Mondiale per Club in programma un paio di settimane più tardi dopo la mini-finestra di mercato aggiuntiva a inizio giugno. E proprio lì l’Inter sta cercando di agire, con Sucic colpo per il futuro già messo a segno a gennaio.

Ma nel frattempo Marotta e Ausilio stanno lavorando per la squadra che il prossimo anno proverà a dare nuovamente l’assalto a tutte le competizioni. Sia che si tratterà di confermarsi, sia che invece la volontà sarà quella di riscattarsi. Il nome più caldo resta quello di Luis Henrique del Marsiglia, per cui i nerazzurri in questi giorni stanno provando a stringere come vi abbiamo raccontato. In tal senso è uscito allo scoperto lo stesso presidente dell’OM Longoria che ha fissato la data della sua cessione mettendo fretta a Marotta.

Luis Henrique-Inter, il presidente del Marsiglia: “Ci sono anche altri club, via entro il 30 giugno”

L’Inter tiene ancora nel mirino Luis Henrique, il profilo scelto per rinforzare le opzioni offensive a disposizione di Simone Inzaghi (pronto a rinnovare). I nerazzurri stanno cercando l’accordo con il Marsiglia, che chiede una cifra vicina ai 30 milioni mentre Marotta spera di chiudere sotto i 25 tra parte fissa e bonus. Intanto il presidente dell’OM Longoria avvisa tutti: “Non stiamo trattando solo con l’Inter, ci sono discussioni in corso con diversi club. Il Mondiale per Club ha cambiato radicalmente i contratti e il mercato si anticipa molto”, ha detto in conferenza stampa.

Sul brasiliano classe 2001 si è interessata anche la Juventus, oltre ad altri club inglesi: i bianconeri lo tengono davvero d’occhio anche se non si tratta di una priorità. “Sono orgoglioso che Luis Henrique abbia attirato l’attenzione di diversi top club europei, perché è qualcosa che gli avevo promesso prima del suo arrivo. Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio”, conclude Longoria. Un po’ di fretta da mettere all’Inter, rientra nel naturale gioco delle parti, ma i nerazzurri cercheranno di dare forza all’accordo di massima già raggiunto con il calciatore.