Super coppia d’attacco per la Juventus: scelto il partner di Osimhen

Rinnovamento per il club torinese, si ricomincia con l’addio di Vlahovic e di Kolo Muani: cambia tutto, non solo l’attaccante di proprietà del Napoli

Di sicuro, vedremo nella prossima stagione una Juventus molto diversa rispetto a quella attuale, sotto vari punti di vista. Il finale di questa annata segnerà un nuovo spartiacque, per i bianconeri, per cercare di andare nuovamente alla ricerca di una risalita verso i vertici del calcio italiano e internazionale.

I primi cambiamenti potrebbero avvenire non soltanto nella rosa. Giuntoli potrebbe avere meno poteri nella nuova Juve, come riportato da Calciomercato.it, visto che la dirigenza starebbe riflettendo attentamente sul suo operato e potrebbe affiancargli qualcuno come dirigente maggiormente operativo. In vista del Mondiale per Club, poi, servirà subito qualche rinforzo. Occhio ai possibili rientri come quello di Rugani e non solo.

La maggior parte dei movimenti, per la Juventus, dovrebbe avvenire nel reparto offensivo, che cambierà quasi tutti gli elementi. Vlahovic e Kolo Muani destinati al probabile addio, i bianconeri inseguono il sogno Osimhen, anche se non sarà facile strapparlo al Napoli. Ma non c’è solo il nigeriano nei pensieri di dirigenza e tifosi.

Juventus, i tifosi sognano il binomio formidabile: David insieme a Osimhen

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, con il consueto sondaggio su ‘X’, quale sarebbe un altro profilo offensivo che farebbe molto comodo alla Juventus. Sondaggio vinto largamente da Jonathan David.

Il canadese è il parametro zero più appetibile su piazza, al momento, e in tanti proveranno a tentarlo, dopo la fine del suo percorso al Lille. Per il 43,5% dei partecipanti al nostro sondaggio, sarebbe lui il nome ideale per rinforzare la prima linea bianconera insieme a Osimhen.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 💣#Osimhen a parte, quale altro grande attaccante farebbe comodo alla #Juventus❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 17, 2025

Nettamente staccati tutti gli altri nomi proposti. Lookman raccoglie il 28,3% delle preferenze, ancora meno voti per Zirkzee (17,4%) e per Castro del Bologna (10,9%).