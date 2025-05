Accordo saltato prima della Finale: ribaltone Inzaghi

Prima dell’appuntamento tanto atteso, un ribaltone imprevisto che coinvolge il tecnico nerazzurro: cosa succede

Finale di stagione tutto da vivere, ad altissima tensione, per l’Inter, con le ultime tre gare (forse quattro…) tra campionato e finale di Champions League, senza contare il Mondiale per Club che avrà luogo a partire da metà giugno in avanti. Tutti appuntamenti di grande prestigio e da non fallire, per i nerazzurri, che hanno vissuto una annata di altissimo profilo e ora vogliono renderla memorabile.

Il testa a testa con il Napoli per lo scudetto è tornato vivo e più incerto che mai dopo lo scorso weekend, e adesso la possibilità di riconfermarsi campioni d’Italia, in rimonta nel finale, esiste. Con l’incognita di un possibile spareggio a pendere sulle teste dei nerazzurri, massima attenzione nel preparare le sfide con Lazio e Como, prima della finale di Champions League del 31 maggio contro il Psg. Un appuntamento che potrebbe rappresentare il coronamento di un percorso, per Inzaghi e soci, ma non soltanto.

Ci sarà da provare a mettere le basi per un successivo ciclo, con Inzaghi che ha chiesto tanti rinforzi per il futuro. C’è fiducia per il rinnovo del tecnico piacentino, ma sullo sfondo c’è una minaccia che permane, per l’Inter e per i suoi tifosi.

Calciomercato, sfuma Marco Silva per l’Al Hilal: ritorno alla carica su Inzaghi

Come si ricorderà, sulle pagine di Calciomercato.it abbiamo parlato dell’interesse dell’Al Hilal per Simone Inzaghi. Gli arabi si stavano poi dirigendo su Marco Silva, ma qualcosa è cambiato.

Per quanto concerne il tecnico del Fulham, stando a quanto riportato da ‘TBR Football’, c’era l’accordo tra il club saudita e i procuratori, ma è stato lo stesso allenatore a tirarsi indietro, affermando di non essere pronto per lasciare il calcio europeo. Marco Silva è tra l’altro nel mirino del Tottenham, che quindi può ancora pensare a lui come sostituto di Postecoglou. Mentre a questo punto l’Al Hilal, sfumato Silva, potrebbe ripensare a Inzaghi.