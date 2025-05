Duecento milioni per 6 colpi all’Inter: svelate anche le richieste di Inzaghi

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri nella nuova puntata di INTERZONE, programma in onda sul nostro canale Youtube

Una buona parte del suo mercato l’Inter ha intenzione di completarla entro il prossimo luglio, prima insomma dell’inizio del ritiro che avverrà dopo il Mondiale per Club. Marotta e Ausilio si sono già portato avanti con il lavoro chiudendo l’acquisto di Sucic e quasi quello di Luis Henrique. C’è poi il riscatto di Zalewski da 6,5 milioni, praticamente una formalità. Ma non finisce qui…

Ora sta per arrivare il bello.

Vale a dire acquisti di un certo spessore, da almeno 25/30 milioni di euro. Le richieste di Simone Inzaghi, come approfondito nella nuova puntata di INTER ZONE, le conosciamo:

un centrale di livello vista l’età avanzata di Acerbi : piacciono i due difensori del Bologna, Lucumì e Beukema ;

: piacciono i due difensori del Bologna, e ; una mezz’ala/trequartista in grado di saltare l’uomo, con Nico Paz sempre in cima ai pensieri di mister e dirigenza;

sempre in cima ai pensieri di mister e dirigenza; un vice Calhanoglu di livello superiore ad Asllani , in uscita: piace Ricci ma costa molto, le alternative potrebbero essere Frendrup del Genoa e Nicolussi Caviglia del Venezia;

di livello superiore ad , in uscita: piace Ricci ma costa molto, le alternative potrebbero essere Frendrup del Genoa e Nicolussi Caviglia del Venezia; un attaccante barra due dato che andranno via a zero sia Arnautovic che Correa.

A proposito di attacco, il nome più importante rimane quello di Jonathan David che ieri ha ufficialmente detto addio al Lille. Ma il canadese ha chiesto cifre vertiginose e su di lui ci sono tanti club, stranieri come italiani. Più di tutti il Napoli, oggi avanti ai nerazzurri.

Inter, da Asensio a David passando per Zirkzee: un grande attaccante per Inzaghi

Gli altri nomi sono poi quelli di Zirkzee, messo sul mercato dal Manchester United, Bonny del Parma (quotazioni in crescita), Raspadori e Marco Asensio.

Come sottolinea Maurizio Russo a INTER ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, lo spagnolo in prestito dal PSG all’Aston Villa “è molto stimato da Inzaghi ed è stato vicino all’Inter nello scorso mercato di gennaio”.

Per l’attacco un altro nome ‘caldo’ è sicuramente quello di Santiago Castro, ma dopo questa stagione il Bologna potrebbe arrivare a chiedere qualcosa come 50 milioni di euro.