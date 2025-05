Torna in Serie A dopo un anno: la Juve si accorda col grande ex

Il club torinese si muove sul mercato, occhio al rientro in Italia dopo una sola stagione: svolta che riguarda l’ex bianconero

Grandi movimenti in programma per la Juventus, sul mercato, dopo una stagione decisamente complessa e che si prova almeno a chiudere in maniera positiva con la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che però non basterà a non mettere in discussione molte cose e dunque aprirà a una ennesima rivoluzione.

Giuntoli vede la sua posizione in bilico, non per un addio al club ma forse per un possibile demansionamento, come riportato da Calciomercato.it. Il suo operato è in discussione e per questo dovrà cercare di porre rimedio con operazioni importanti sul mercato. Nel frattempo, i movimenti bianconeri potrebbero aprirsi con alcuni ritorni alla base in vista del Mondiale per Club. Bisognerà, in ogni caso, cercare di equilibrare al meglio entrate e uscite, sia per un discorso finanziario, che per costruire una rosa omogenea, più di quanto avvenuto in questa annata.

Kostic via dal Fenerbahce, lo vuole il Parma: così la Juventus può monetizzare

Tra i ritorni alla base, potrebbe esserci quello di Kostic che non sarà riscattato dal Fenerbahce. Il serbo ha disputato una discreta annata in Turchia, ma è destinato a tornare indietro. Per non rimanere a Torino: lo vuole infatti il Parma.

Qualora i gialloblù dovessero centrare la salvezza e rimanere in Serie A, secondo il portale turco ‘Fanatik’, sarebbero molto interessati al giocatore. Per la Juventus, sarebbe una buona opportunità per monetizzare con la sua cessione. Magari fidando nei rapporti con Cherubini, il grande ex oggi nella dirigenza degli emiliani. L’affare potrebbe andare in porto per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.