Giuntoli e il clamoroso ribaltone: dalla Juventus a un’altra big di Serie A

L’ex dirigente del Napoli è sotto esame in bianconero: in caso d’addio potrebbe comunque ‘accasarsi’ un un’altra grande del calcio italiano

Il Milan si lecca le ferite dopo il tonfo in Coppa Italia dell’Olimpico contro il Bologna, che certifica la stagione disastrosa del ‘Diavolo’.

Il successo di gennaio in Supercoppa non può bastare a un club del blasone del Milan, malamente uscito ai playoff di Champions League e che nella prossima stagione non disputerà la competizione europea più importante. La squadra rossonera rischia inoltre di restare fuori dalle coppe e nelle ultime due partite di campionato contro Roma e Monza cercherà di qualificarsi almeno per la Conference.

Sergio Conceicao, con il KO in Coppa Italia, si è giocato le già residue chance di strappare una conferma alla guida del Milan, che cambierà ancora una volta allenatore dopo le negative gestioni con il portoghese e il connazionale Fonseca nella prima parte di stagione.

Milan, tentativo per Giuntoli come Ds: gli scenari con la Juventus

Annata fallimentare quindi per il Milan, come ammesso anche dal’Ad Furlani al fischio finale della finale dell’Olimpico persa contro il Bologna di Italiano.

Il tecnico siciliano è uno dei nomi al vaglio della società di Via Aldo Rossi insieme a Sarri, Allegri e De Zerbi, senza scartare una possibile sorpresa e ‘Mister X’. Inoltre è sempre in piedi la possibilità di un rimpasto in dirigenza e l’aggiunta di una nuova figura come Direttore sportivo. Tramontata l’opzione Paratici, nella lista del club di Cardinale restano ancora in ballo Tare e soprattutto D’Amico, con l’Atalanta però che non vorrebbe privarsi dell’ex Ds del Verona.

A questi si aggiunge anche la clamorosa voce che porta a Cristiano Giuntoli, sotto esame alla Juventus. Il Milan – come scrive il ‘Corriere della Sera’ – avrebbe infatti effettuato un tentativo per l’attuale capo dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’. Giuntoli (almeno a parole) è stato riconfermato dal’Ad bianconero Scanavino e ha un contratto fino al 2027 da 2 milioni di euro a stagione. L’assalto all’ex Napoli è perciò molto complicato e la qualificazione in Champions potrebbe consentire al dirigente toscano di prosegue l’avventura alla Juve, al netto dei rumors su eventuali successori con Massara sondato dai vertici della Continassa.