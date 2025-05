Terremoto Milan, rischia anche Ibrahimovic. Cinque addii certi a fine stagione

È già partita la rivoluzione in casa Milan. Tra addii certi, big in bilico ed anche la dirigenza in discussione: tutti gli aggiornamenti

Inizia la rivoluzione. La stagione fallimentare del Milan, come ammesso da Furlani in prima persona, impone al club rossonero cambiamenti forti e decisi. La sconfitta in finale di Coppa Italia ha spazzato via gli ultimi dubbi sul futuro di Sergio Conceicao: durerà solamente sei mesi la sua avventura a Milano. Il tecnico portoghese, infatti, sarà il primo a salutare al termine della stagione.

Insieme al casting per il nuovo allenatore, al Milan ora sono tutti in discussione. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, anche Zlatan Ibrahimovic è sotto giudizio ed al centro delle critiche. Cardinale è ovviamente deluso dal rendimento sul campo e, di riflesso, dalla gestione avuta dalla dirigenza in questa stagione, non solo sulle tante scelte di mercato sbagliate insieme a Moncada. Per il momento, riferisce il quotidiano, il dirigente non è a rischio esonero, ma qualche anno fa Maldini e Massara pagarono il posto di lavoro dopo un’annata migliore rispetto a quest’ultima dei rossoneri.

Da Ibra ai big: anche Theo Hernandez, Leao e Maignan (che non ha ancora rinnovato il contratto) potranno lasciare Milano nel corso della prossima sessione di calciomercato estivo. Il Milan ascolterà offerte anche per le tre stelle rossonere: nessuno è incedibile, a maggior ragione di fronte a proposte importanti e ritenute soddisfacenti dal club.

Calciomercato Milan: Maignan, Theo, Leao e non solo. Gli addii già certi a fine stagione

Sono già cinque invece gli addii certi: lasceranno sicuramente il Milan a fine stagione Joao Felix, Walker, Florenzi, Sottil ed Abraham, tutti i nuovi acquisti che non hanno inciso sulla stagione fallimentare dei rossoneri.

La dirigenza, inoltre, valuterà offerte anche per altri calciatori della rosa attuale. Thiaw, ad esempio, ha attirato su di sé l’interesse del Bayern Monaco ed è tra i cedibili. Saranno valutate eventuali offerte anche per Tomori (nel mirino della Juventus a gennaio), Emerson Royal, Loftus-Cheek e Chukwueze. La rivoluzione, insomma, è già iniziata ed in pochissimo sono sicuri di ripartire dal Milan nella prossima stagione.