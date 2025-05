Milan, quanti addii già decisi: dopo Joao Felix patiranno altri cinque

Al Diavolo sono davvero in tanti con le valigie in mano. Sui prestiti non ci sono più dubbi: il punto della situazione

E’ tempo di processi in casa Milan. Dopo il ko contro il Bologna, nella finale di Coppa Italia, ci si lecca le ferite dalla parti di via Aldo Rossi. Oggi tutti sono finiti nel mirino della critica per via di una stagione disastrosa, come non si vedeva da anni.

I primi colpevoli sono ovviamente Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic che hanno costruito la squadra. Il gruppo di lavoro, però, resterà al suo posto, e si affiderà ad un nuovo allenatore. La speranza di tutti i tifosi rossoneri è che stavolta arrivi la scelta giusta.

Con il tecnico, che prenderà il posto di Sergio Conceicao, si programmerà così il futuro del Milan. Un futuro che vedrà la partenza di diversi calciatori. Di certo, d’altronde, non si aspetterà il parere del nuovo mister per rispedire a casa Joao Felix. Il portoghese ha deluso ampiamente le attese e ormai da tempo è stata presa la decisione di non acquistarlo dal Chelsea.

Sembrava poter aver un destino diverso l’altro acquisto di gennaio di gennaio dall’Inghilterra, Kyle Walker. Il suo inizio era stato più che positivo, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Il carisma e le qualità del britannico non sono in discussione, ma fuori dal campo non ha convinto del tutto. Walker e il Milan vanno, dunque, verso la separazione.

Milan, quanti addii: la lunga lista dei partenti

Dei giocatori in prestito, arrivati nel corso dell’ultima stagione, così, tutti sono pronti a tornare alla base. Anche Riccardo Sottil è destinato a rientrare alla Fiorentina ed un’eventuale permanenza sarebbe da attribuire solamente a fattori economici. Attenzione, dunque, ad uno scambio con Yacine Adli.

Niente riscatto, poi, per Tammy Abraham: il suo stipendio è stato visto fin da subito come un ostacolo insormontabile. Ma i giocatori che possono fare le valigie sono davvero tanti: ci sono d’altronde i bocciati come Tomori, Chukwueze, Loftus-Ceek e Terraciano.

Ci sono poi Theo Hernandez e Mike Maignan, che restano in bilico e senza rinnovo. Infine, ecco Christian Pulisic, Rafa Leao e Tijjani Reijnders, dai quali si vorrebbe ripartire, ma difronte ad offerte importanti nessuno è davvero incedibile. Oggi a rischiare di più è l’olandese, che piace a mezza Europa e i tifosi temono che il Milan possa fare come con Tonali