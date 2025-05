Offerta sul tavolo: Conte alla Juve, indizio clamoroso

Aumentano le possibilità di un ritorno in bianconero del tecnico del Napoli. Il suo successore in azzurro potrebbe essere Massimiliano Allegri

Spunta un indizio, quasi una prova del ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. John Elkann pensa di rivoluzionare l’organigramma societario dopo questa disastrosa stagione, dando a Giorgio Chiellini un ruolo di maggiore rilevanza e potere rispetto all’attuale.

A forte rischio c’è soprattutto Cristiano Giuntoli, il principale responsabile del fallimento del progetto Thiago Motta e di un mercato da 200 milioni che ha prodotto quasi nulla quest’anno.

La rivoluzione della #Juve continua: #Chiellini ha sempre più poteri mentre per il ruolo di ds, come raccontato da @maugirzio_russo su @calciomercatoit, piace sempre #Massara — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 13, 2025

La nostra direttrice parla proprio delle quotazioni in grande crescita dell’ex capitano bianconero. Affianco a Chiellini potrebbe essere piazzato un Direttore sportivo, in tal senso ci sono stati nuovi contatti con l’ex Milan Frederic Massara ora al Rennes. Quest’ultimo potrebbe arrivare a Torino pure in caso di conferma di Giuntoli.

🔴#Chiellini non si sbottona sulle voci che lo vorrebbero più influente nella #Juventus in futuro, poi si ferma a scattare foto con i tifosi del #Milan👀@calciomercatoit pic.twitter.com/CvoYdAeWcP — Francesco Iucca (@francescoiucca) May 14, 2025

E in panchina? Tudor rischia di essere mandato via anche se riuscisse a qualificarsi per la Champions. Dopo il ko della Roma a Bergamo, la Juventus è favorita visto che nelle ultime due giornate dovrà affrontare Udinese e Venezia. Scanavino ha dichiarato che rimarrà sicuramente almeno fino al Mondiale per Club.

🔴#DeLaurentiis letteralmente fugge dopo l’assemblea di Lega Serie A: “Non abbiamo deciso niente sullo spareggio”@calciomercatoit pic.twitter.com/sfJdmtzluF — Francesco Iucca (@francescoiucca) May 14, 2025

Intanto avanza il nome del grande ex: Antonio Conte, il quale potrebbe dire addio al Napoli dopo una sola stagione. Come scriviamo da settimane qui Calciomercato.it, il favorito alla sua eredità è Massimiliano Allegri. De Laurentiis si è già mosso.

Dalla Spagna, offerta Juve a Pintus: lavorò con Conte all’Inter

Per Conte-Juve è saltato fuori un indizio a dir poco rilevante. In Spagna, ovvero ‘Relevo’, scrivono che la Juventus ha presentato un’offerta ad Antonio Pintus, l’attuale preparatore atletico del Real Madrid già in bianconero dal 1991 al 1998 e poi nel 2006/2007.

Il 62enne torinese, considerato uno dei migliori preparatori al mondo, è stato nello staff di Conte nei due anni all’Inter, dal 2019 al 2021 prima di far ritorno a Madrid.

Ritenuto da tifosi e stampa il principale responsabile dei tanti infortuni che quest’anno hanno colpito le ‘Merengues’, la priorità di Pintus sarebbe quella di rimanere al Real Madrid. Lo stesso club del presidente Florentino Perez non vorrebbe perderlo, ma il sostituto di Ancelotti, vale a dire Xabi Alonso, ha intenzione di portarsi dietro il suo specialista di fiducia.

Starà così a Pintus decidere di accettare un nuovo ruolo all’interno del Madrid, probabilmente quello di coordinatore della preparazione fisica delle altre squadre, dal Castilla fino all’ultima del vivaio, oppure di fare ritorno in Italia. Alla Juventus, o perché no all’Inter stessa. Secondo Interlive.it, Marotta vorrebbe provare a riportarlo ad Appiano.