L’addio di Tudor ribalta la Juve: torna in Serie A

Ritorno nel nostro campionato per un allenatore di grido, cambiamenti clamorosi in vista per i torinesi: svolta per la panchina

In equilibrio decisamente instabile, la Juventus, tra le incertezze per l’immediato e per quello che sarà in futuro. Il finale di campionato sarà cruciale per determinare gli obiettivi a cui potranno puntare i bianconeri nella prossima stagione. E con buona probabilità anche per farci capire quali saranno le figure chiave a cui si affiderà il club d’ora in avanti.

Igor Tudor sta provando a portare la Juventus in Champions, ma per lui e per i suoi la volata finale, punto a punto, sarà tiratissima. E’ una Juventus che non riesce a decollare e che si fa largo tra diverse difficoltà. Anche il raggiungimento dell’obiettivo, comunque, potrebbe non bastargli. Conte rimane tra i nomi per la panchina bianconera, ma del futuro del tecnico pugliese si saprà qualcosa di più solo a campionato finito. Intanto, in bilico anche Giuntoli che potrebbe perdere il posto da direttore tecnico.

Le decisioni che la dirigenza bianconera prenderà avranno un peso specifico enorme, è evidente. E intanto, potrebbe esserci il ritorno tra le opzioni principali di un nome che era stato decisamente caldo alcune settimane fa.

Juventus, dopo Tudor ritorna in auge Mancini: l’indiscrezione

Prima di affidarsi a Tudor come traghettatore, la Juventus aveva vagliato il nome di Roberto Mancini. Che è un nome che non va escluso dalla corsa, anzi.

Secondo il giornalista Michele De Blasis, su ‘X’, per Mancini potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Del resto, l’ex Ct della Nazionale, quanto a esperienza e carisma avrebbe sicuramente le carte in regola per affrontare una sfida importante come quella bianconera, facendosi carico dell’idea di rilancio dell’ambiente. Le valutazioni da parte della dirigenza andranno fatte a 360 gradi, considerando vari aspetti. Di sicuro, la Juventus del futuro sarà uno dei temi che terranno maggiormente banco nelle prossime settimane.