Da Calvo all’addio di Giuntoli: “Bisogna rifondare tutto alla Juventus”

Scossone alla Juventus: a fine stagione il divorzio da Calvo a capo della gestione ricavi. I tifosi bianconeri vogliono però la ‘testa’ anche dell’attuale Direttore tecnico

Ribaltone alla Juventus, con le dimissioni di Francesco Calvo dal ruolo di Managing Director Revenue della ‘Vecchia Signora’.

Divorzio che sarà ufficiale prossimamente, con le strade tra il club bianconero e il dirigente piemontese che si separeranno al termine della stagione. Calvo lascia così dopo tre anni la Juve, concludendo il suo secondo ciclo alla Continassa dopo la prima parentesi tra il 2011 e il 2015.

Calvo lascerà anche l’Italia, con l’attuale uomo marketing e dei ricavi in casa bianconera che volerà in Inghilterra per sposare il nuovo progetto presentatogli dall’Aston Villa. Il dirigente avrà infatti un ruolo di primo piano all’interno della dirigenza del sodalizio inglese a partire dalla prossima stagione.

Juventus, Calvo non basta: nel mirino dei tifosi c’è sempre Giuntoli

Scossone che in estate potrebbe portare ad altre novità nella dirigenza della Juventus, con il Dt Cristiano Giuntoli sotto esame e con la possibile promozione di Giorgio Chiellini nell’area sportiva.

John Elkann e la proprietà riflettono su un nuovo cambio di rotta: c’è Massara in pole come nuovo Direttore sportivo, mentre l’operato di Giuntoli in caso di permanenza potrebbe subire un brusco ridimensionamento. La separazione con Calvo intanto ha scatenato sui social la reazione dei tifosi bianconeri, che si sono espressi anche sulla possibile rifondazione in seno alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’.

Buongiorno Juve: Grazie per averci portato il nulla. Fuori uno. #calvo pic.twitter.com/WQScD1wWDC — JuventusxSempre (@juventusxsempr) May 13, 2025

#Juventus #Calvo Quale il segnale per il futuro?

Bè era l’unico a voler il ritorno di #Conte, il NO DEFINITIVO, soprattutto della proprietà, l’ha spinto a dare le dimissioni… Ora il ritorno di Andrea #Agnelli è spianato e con tanto di tappeto bianconero! Potete credermi o no https://t.co/z7CyWTcpFo pic.twitter.com/fhuuOUrYFz — Onestà Juventina 💎 (@Onestidal2007) May 13, 2025

Con l’allontanamento di Calvo dalla #Juventus mi aspetto che se ne susseguano altri. A partire da #Giuntoli . Spero sia stato solo l’inizio di una lunga “pulizia” generale che va assolutamente fatta. Bisogna rifondare tutto, se si vuole sperare in un futuro roseo. — Caterina Baffoni (@CaterinaBaffoni) May 13, 2025

Le dimissioni di #Calvo sono datate di qualche mese fa..per forzare il cambiamento che la #Juventus DEVE attuare..sarebbe auspicabile che qualcun’altro prenda esempio..ma preferisce il licenziamento o risoluzione per il “dio” denaro .. il cambiamento di #JohnElkann..e in corso🔜 — Max (@Massimi67339505) May 12, 2025

Nella stessa sera in cui Giuntoli parla con dei turchi a caso in un maccheronico inglese riguardo i piani di calciomercato della Juventus, Calvo si dimette lasciandoci senza sponsor dopo mesi e mesi di parole. Signore e signori, la Juventus FC. — Leroy Kincaid (@FallingMatuidi) May 12, 2025

Calvo quindi a fine stagione lascerà la Juventus, in attesa della decisione della proprietà e di John Elkann sulle altre sfere della dirigenza bianconera.