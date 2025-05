Non solo le dimissioni nella notte: alla Juve è successo di tutto, che ribaltone! | CM.IT

A fine stagione si separeranno le strade con la Juve: futuro in Inghilterra per l’attuale dirigente bianconero

Scossone nella dirigenza della Juventus, a fine stagione arriveranno le dimissioni e il nuovo addio al club bianconero.

Arrivano conferme infatti sul divorzio tra la ‘Vecchia Signora’ e Francesco Calvo che si materializzerà a fine campionato, con la Juve in piena lotta attualmente per un posto alla prossima Champions League. La decisione è stata presa direttamente dallo stesso dirigente piemontese, che quindi lascerà ancora una volta il club bianconero dopo il ritorno nel 2022 alla Continassa.

Calvo ricopre il ruolo di Managing Director Revenue e Football Development alla Juventus, oltre a rappresentare il club (nell’ultimo anno insieme a Giorgio Chiellini) nelle assemblee in Lega Calcio a Milano. Inoltre, nei mesi scorsi era stato eletto tra i quattro consiglieri della Serie A nel Consiglio Federale della FIGC.

Calvo lascia la Juventus: futuro in Premier League

Calvo quindi – come appurato da Calciomercato.it – è destinato a fine stagione a salutare la Juventus, terminando così il suo secondo ciclo all’interno della dirigenza bianconera.

Il responsabile del marketing della ‘Vecchia Signora’ era entrato in società già nel 2011, prima delle esperienze nel 2015 al Barcellona e successivamente alla Roma. Nel 2022 il ritorno alla Juve dove ha preso le redini anche dell’area sportiva dopo il terremoto con le dimissioni di Andrea Agnelli, mentre dall’estate 2023 ricopre l’attuale ruolo di capo della gestione ricavi della società bianconera. Negli ultimi tempi era impegnato nella ricerca del nuovo sponsor, con il possibile ritorno del marchio Jeep in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Per Calvo si apriranno adesso le porte dell’Inghilterra e della Premier League, con l’Aston Villa che gli ha proposto un ruolo di primo piano in vista della prossima stagione. Qualche mese fa si era parlato anche di un corteggiamento dell’Inter, subito smentito dal diretto interessato, con il club nerazzurro che in quel ruolo ha poi scelto un altro ex bianconero come Ricci.

🎥 #Juventus – #Calvo smentisce le voci su un passaggio nella dirigenza dell’#Inter: “Non c’è niente di vero, non vale la pena commentare. Ho visto #Marotta solo per le tematiche di oggi in assemblea” 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/JIDNOeBn1r — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 25, 2024

Appurata decisione di Calvo di lasciare la Juventus, da capire adesso se in società di saranno altri ribaltoni specialmente nell’area tecnica. Il Dt Giuntoli resta sotto esame da parte della proprietà e di John Elkann, che valuta la promozione di Chiellini nell’area sportiva per la prossima stagione.