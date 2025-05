Reijnders come Tonali: tifosi in ansia, la posizione del Milan

Le ultime sul futuro del centrocampista olandese, del quale si è tornati a parlare in queste ore: il calciatore piace davvero a tutti

Poco più di due mesi fa, il 3 marzo 2025, Tijjani Reijnders veniva blindato dal Milan, con un nuovo contratto decisamente più ricco e più lungo.

“Sono davvero orgoglioso di aver rinnovato dopo un anno e mezzo. È come essere in famiglia, sono impaziente per le prossime stagioni. Il Milan è come se fosse la mia seconda casa. Sono davvero felice”, parole queste rilasciate dall’olandese dopo aver firmato il suo accordo con il Diavolo.

Parole che di certo non fanno dormire, comunque, sonni tranquilli al tifoso del Milan. Al sostenitore rossonero, d’altronde, è ormai alquanto chiaro il concetto che per il club nessuno è davvero incedibile. E’ evidente, però, che Tijjani Reijnders appartiene a quella ristretta categoria di calciatori, che il Milan venderebbe solo a cifre davvero esagerate. Un discorso che può valere anche per Christian Pulisic e Rafa Leao.

Calciomercato Milan, tutti vogliono Reijnders: il punto della situazione

Vendere Tijjani Reijnders, dunque, non è nei pensieri del Milan. I rossoneri vogliono ripartire dal campione olandese, che ha fin qui vissuto una stagione davvero straordinaria con quindici gol e cinque assist, in cinquantuno partite giocate.

L’ex AZ è praticamente instancabile e gli allenatori non ci rinunciano mai. Passare inosservati è dunque impossibile: così, come è noto ormai da tempo, il suo nome è sul taccuino dei grandi club europei. Reijnders, prima di sbarcare al Milan, era già nel mirino del Barcellona.

L’offerta blaugrana, però, fu rispedita al mittente. Reijnders voleva il Milan, come lo vuole adesso. Oggi, però, si registrano altri interessamenti, come quello del Manchester City di Pep Guardiola, del Real Madrid e del Chelsea. E se qualcuno si presentasse con un’offerta da 70-80 milioni di euro? Il Milan non potrebbe non prenderla in considerazione.

E’ la storia, che ce lo insegna. Sandro Tonali non avrebbe lasciato il Diavolo per nessuna ragione al mondo e invece in pochi giorni fu ceduto al Newcastle. Una decisione che in molti ancora rimpiangono. Il serio rischio è che lo stesso accada per Tijjani Reijnders. Vendere l’olandese, d’altronde, sarebbe più facile che piazzare gli esuberi come Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek o Samu Chukwueze. Al momento, però, non è un pensiero del Milan