Reijnders rinnova: “Il Milan è come una famiglia” | VIDEO CM.IT

Il club rossonero blinda il suo calciatore. Il centrocampista olandese è arrivato in via Aldo Rossi per mettere nero su bianco

Ora è davvero tutto fatto. Il Milan e Tijjani Reijnders ancora insieme fino al 30 giugno 2030. Il calciatore è appena arriva in sede per mettere nero su bianco.

Nel momento più buio della stagione, il club rossonero ha deciso di regalare una gioia ai propri tifosi, blindando uno dei giocatori più importanti della rosa. La notizia era nell’aria ormai da tempo: la volontà del Diavolo e quella del centrocampista, che più volte è uscito allo scoperto, erano note.

Le parti hanno così trovato l’intesa già a dicembre: un nuovo contratto a cifre praticamente raddoppiate. Reijnders, così, guadagnerà più di tre milioni di euro netti a stagione. Un aumento decisamente meritato per l’elemento della rosa, che più di chiunque altro, è cresciuto rispetto all’anno scorso.

Reijnders rinnova, le big sono avvisate

I numeri, d’altronde, sono lì a testimoniarlo: il 26enne di Zwolle ha disputato ben quaranta partite con la maglia del Milan, con oltre 3300 minuti giocati. Reijnders, dunque, è sceso sempre in campo, saltando per squalifica la sfida contro il Napoli. I gol segnati sono, invece, dodici, con tre, assist realizzati.

Il rinnovo è il giusto premio per Tijjani Reijnders, che ha sempre manifestato la volontà di voler continuare la propria avventura con il Diavolo. E dire che in questi mesi le offerte non gli sono mancate di certo. La sua stagione, d’altronde, non sta passando inosservata. Da tempo l’olandese ha gli occhi del Barcellona e del Manchester City addosso, ma adesso anche del Chelsea e del Real Madrid. Nella testa di Reijnders, però, per il momento c’è solo il Milan.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 – Reijnders lascia Casa Milan dopo la firma

Sono davvero orgoglioso di aver rinnovato dopo un anno e mezzo. È come essere in famiglia. Sono impaziente per le prossime stagioni. Il Milan è come se fosse la mia seconda casa. Sono felice”. Poi arriva un messaggio ai tifosi: “Ciao rossoneri, sono molto contento per il rinnovo. Ci vediamo a San Siro. Forza Milan!”