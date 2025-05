Calciomercato, maxi-ingaggio per Osimhen: chiusura con ADL

Una nuova buona notizia per il presidente del Napoli De Laurentiis. Osimhen andrà a guadagnare il triplo rispetto alle cifre attuali: ecco l’affare a sorpresa

Niente Juventus per l’attaccante nigeriano che dovrà aspettare l’ultima parola da Aurelio De Laurentiis. Nelle ultime ore è tornato a parlare facendo intendere l’addio definitivo al Galatasaray, dopo aver accettato il prestito di inizio settembre. Spunta la nuova mossa decisiva in ottica futura per ambire a grandi palcoscenici.

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile sul suo futuro. Victor Osimhen è pronto a cambiare definitivamente aria, ma spunta l’intreccio con il presidente De Laurentiis. Nelle ultime ore è stato accostato fortemente alla Juventus, ma ecco la nuova mossa per il futuro dell’attaccante nigeriano. Spunta la decisione del numero uno del club partenopeo per arrivare subito all’accordo.

Calciomercato, la svolta per Osimhen: la nuova decisione di De Laurentiis

Ore frenetiche per chiudere subito la trattativa in vista della prossima stagione. L’attaccante nigeriano vuole subito chiudere l’affare: ecco la mossa decisiva in ottica futura.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Victor Osimhen è pronto a cambiare squadra. Dopo l’avventura in prestito al Galatasaray, spunta così la nuova decisione del presidente De Laurentiis. L’attaccante nigeriano vorrebbe risolvere i problemi offensivi della squadra bianconera, ma il numero uno del club partenopeo preferisce venderlo agli arabi.

L’Al-Hilal propone un ingaggio da urlo arrivando così a 30-35 milioni annui rispetto agli 11 percepiti al Galatasaray. Cifre astronomiche per l’attaccante ancora di proprietà del Napoli. Una proposta faraonica per Osimhen che è stato protagonista anche nel campionato turco segnando gol a grappoli in Europa League.

Saranno settimane intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Il Napoli è voglioso di incassare tanti milioni dalla sua cessione: dopo Kvara al PSG, ecco l’operazione Osimhen a titolo definitivo. La clausola del nigeriano valida per l’estero si aggira ai 75 milioni, ma il ds della Juventus Giuntoli non mollerà la presa fino alla fine. Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Juventus: in estate arriverà la cessione, ma c’è il rischio di perderlo a parametro zero.

Una nuova situazione intrecciata per la dirigenza bianconera che è in attesa di capire se sarà o meno Champions League. Tudor dovrà superare l’ostacolo Lazio: uno scontro diretto da vivere intensamente per capire gli obiettivi futuri della squadra bianconera. Tutto può cambiare in vista del futuro con Osimhen voglioso di iniziare una nuova sfida.