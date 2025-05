Tudor, futuro segnato alla Juventus: senza Conte c’è un altro piano B

L’allenatore croato atteso da un appuntamento fondamentale, ecco l’orientamento del club torinese sulla posizione del tecnico

Si apre un fine settimana di campionato intensissimo e che potrebbe essere decisivo su vari fronti, con tanti appuntamenti cruciali per la corsa scudetto e per quella alla Champions League. Dopo l’anticipo tra Milan e Bologna, fari puntati sul match del sabato, quello tra Lazio e Juventus, autentico scontro diretto.

Biancocelesti e bianconeri appaiati a quota 63 punti, insieme alla Roma, ogni punto e ogni dettaglio diventano fondamentali. La Juventus ritrova Vlahovic dopo l’infortunio, come annunciato da Igor Tudor in conferenza stampa.

A proposito dell’allenatore, incrocio decisamente particolare per lui, che ritrova la Lazio dopo averla allenata lo scorso anno e va a caccia della prima vittoria in trasferta da allenatore bianconero. Ma è un match che ovviamente può avere una grande importanza non soltanto nell’immediato, ma anche per il futuro del club e del tecnico. Argomento di cui abbiamo parlato su ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, con i nostri Maurizio Russo e Riccardo Meloni.

Juventus, Tudor via anche con la Champions: gli scenari

Al netto del discreto impatto avuto da Tudor nel rilevare la Juventus da Thiago Motta, la sensazione è che le probabilità che Tudor resti a Torino siano davvero minime.

L’allenatore croato chiede il massimo sforzo ai suoi, per raggiungere un traguardo essenziale per il futuro della società, e per provare a conservare la panchina. Senza Champions, l’addio sarebbe scontato. Molto probabile, però, che anche portando la Juve tra le prime quattro la decisione del club sia di stampo diverso. L’idea sarebbe quella di prendere un profilo di prima fascia, continuando a inseguire il sogno Antonio Conte. Se il tecnico salentino restasse al Napoli, in ogni caso, il piano B non sarebbe Tudor, ma un Mister X non ancora reso noto. Soltanto tra qualche settimana sapremo come andrà effettivamente a finire, in campo e fuori.