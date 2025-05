Paratici torna con Chiesa: affare clamoroso

Possibile grande ritorno per l’ex dirigente della Juventus, sedotto e abbandonato dal Milan. La sua squalifica terminerà il prossimo 20 luglio

Paratici è pronto a ripartire dopo la squalifica per le plusvalenze ai tempi della Juventus, che scadrà il prossimo 20 luglio. L’ipotesi Milan sembra ormai definitivamente tramontata per l’ex dirigente bianconero.

Come ha raccolto Calciomercato.it, “da quel 4 aprile, quando arrivò la fumata nera, nonostante tutto fosse stato deciso, non si torna indietro. Non sono, dunque, attesi nuovi ribaltoni”. Paratici preferisce adesso ricominciare dall’estero, nello specifico dalla Premier League.

A meno di sorprese Paratici tornerà da dove aveva lasciato, ossia dal Tottenham al quale era rimasto legatissimo dopo la squalifica, agendo da consulente esterno per il patron Levy. Di fatto Paratici è rimasto un ‘uomo Spurs’, non a caso diverse fonti inglesi danno pressoché certo il suo ritorno ufficiale nel management dei londinesi, che possono salvare la loro stagione sotando vincendo l’Europa League.

Secondo quanto riporta ‘TeamTalk’, Paratici si sta già muovendo in ottica calciomercato. Al Tottenham potrebbe, anzi vorrebbe portare uno dei calciatori a cui è più legato: Federico Chiesa. Fu lui, nel 2020, a strapparlo alla Fiorentina, il club uscito vincitore dall’operazione. La Juventus lo ha pagato in tutto sui 55 milioni, vendendolo al Liverpool l’estate scorsa per 13 circa.

Tottenham (con Paratici) in prima fila per Federico Chiesa

Paratici ha un eccellente rapporto con Chiesa, ma soprattutto col suo agente Fali Ramadani. Il figlio d’arte vorrebbe rimanere alla corte di Slot, ma il rischio è di rivivere una stagione ai margini. Anche a causa di guai fisici, quest’anno il classe ’97 ha giocato solo 403′ e segnato 2 gol.

Per la medesima fonte, il Tottenham potrebbe garantirgli lo stesso stipendio che percepisce a Liverpool – circa 5/6 milioni di euro netti – e offrire ai ‘Reds’ una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro a cui ambirebbe il club vincitore della Premier di quest’anno.

Gli Spurs, grazie a Paratici, potrebbero piazzarsi in prima fila per Chiesa, davanti insomma alle italiane come Napoli e Inter oltre che al Fenerbahce di Mourinho.