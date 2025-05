Juventus, decisione drastica della proprietà: “Non si può andare avanti con Giuntoli”

In casa del club torinese, si va verso una decisione forte: il dirigente rischia grosso, che cosa filtra

Sarà un finale di stagione ad altissima tensione per la Juventus, che corre su un filo alquanto sottile. I bianconeri vanno a caccia di un piazzamento Champions ma corrono con una concorrenza agguerritissima e non possono più permettersi di sbagliare. L’ingresso nella principale competizione europea, come sappiamo, sarà importantissimo per il futuro della società. A proposito di futuro, però, a Torino se lo stanno giocando anche tanti protagonisti, in campo e fuori.

Se i risultati potranno essere determinanti per capire cosa ne sarà di Tudor in panchina, il croato non è certo l’unico sotto osservazione, anzi. E’ fortemente a rischio anche la posizione di Cristiano Giuntoli, tema di cui abbiamo parlato a più riprese negli ultimi giorni sulle pagine di Calciomercato.it.

Giuntoli potrebbe anche restare ma con il taglio delle risorse, come spiegato ai nostri microfoni dal giornalista Graziano Campi, dopo le risorse spese e quasi sprecate nelle ultime sessioni di mercato. Una situazione comunque non ideale. Tra la Juve e Giuntoli potrebbero decidere i risultati e in generale l’orientamento della società nei suoi confronti sembra un po’ cambiato.

“Juventus, Giuntoli bocciato su tutta la linea dalla dirigenza”: l’annuncio di Momblano

Chi inizia a parlare esplicitamente di addio, è il giornalista Luca Momblano, da sempre vicino all’ambiente bianconero, che su ‘Juventibus’ riferisce degli ultimi rumours, decisamente poco incoraggianti nei confronti del dirigente ex Napoli.

Il quadro per Giuntoli si starebbe facendo preoccupante, a suo dire. “Le percentuali di una sua permanenza si stanno abbassando drasticamente – ha spiegato – Dall’interno filtra che non si può andare avanti con lui. Giuntoli sta pagando le pessime relazioni all’interno dell’ambiente. Il tira e molla con Thiago Motta, la gestione di Danilo e dello spogliatoio in generale, anche i rapporti con altri dei piani alti del club. Insomma, la proprietà ha bocciato Giuntoli su tutta la linea“. A questo punto, ribaltoni anche eclatanti non sarebbero da escludere, se la situazione dovesse precipitare.