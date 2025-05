Doppia bomba sulla Juventus: “Giuntoli in bilico e Conte può rescindere” | ESCLUSIVO

Nel momento decisivo della stagione, si prepara quello che sarà il futuro della squadra e della società bianconera: tutte le ultime notizie

Dopo il pareggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano, la Juventus si prepara alla seconda trasferta consecutiva: nel prossimo turno c’è da affrontare la Lazio di Marco Baroni, un vero e proprio spareggio in ottica quarto posto, l’ultimo utile per la prossima edizione della Champions League.

Ma, inevitabilmente, non c’è solo il calcio giocato a tenere banco in questi giorni. Sono molte, infatti, le voci sul futuro dei dirigenti e della guida tecnica, visto che il contratto dell’attuale allenatore bianconero, Igor Tudor, è in scadenza al termine del Mondiale per Club. Prima, però, bisognerà conquistare, come detto, la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Nel frattempo, però, c’è spazio anche per un primo recap della stagione che volge al termine.

“Il massimo responsabile di questa annata insufficiente è sicuramente chi ha costruito la squadra, Cristiano Giuntoli – le parole del giornalista Graziano Campi ai microfoni di ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale Youtube di Calciomercato.it – Aveva in mano una squadra che tranquillamente arrivava tra le prime quattro con Allegri, ha deciso di rivoluzionarla spendendo 200 milioni di euro e ha ceduto giocatori la cui valutazione è cresciuta, dunque non riconoscendone il valore.

Errori di valutazioni in entrata e in uscita che la Juve sta pagando e pagherà nelle prossime stagioni. Alcuni giocatori che sono arrivati sono dei pesi morti, ad esempio Douglas Luiz. vedremo se qualcuno riuscirà a rilanciarlo o sarà il nuovo Arthur, che è ancora sotto contratto fino all’anno prossimo. Gli alibi per Giuntoli sono finiti“.

Giuntoli in bilico e Conte in panchina: ecco cosa succederà alla Juventus

Continua Campi ai nostri microfoni: “La Juve non ha tutti questi soldi per fare un mercato importante questa estate. Quando ha scelto di girare pagina, la società ha tenuto per un anno Cherubini a budget ridotto e potrebbe fare la stessa cosa questa estate con Giuntoli. Situazione molto imbarazzante, credo che Giuntoli possa restare fino alla prossima assemblea degli azionisti, ma con pochissime risorse, come l’estate in cui arrivò solo Weah“.

Il discorso, poi, si sposta sulla questione allenatore: “Do pochissime possibilità a Tudor di restare sulla panchina della Juventus, non è una scelta di Giuntoli. Lo hanno proposto Chiellini e Calvo e preferito a Roberto Mancini. La decisione del prossimo allenatore dovrebbe prenderla Giuntoli, ma è lo stesso football managing director che potrebbe saltare. Dunque, chi prenderà la scelta per la prossima stagione?

Per Conte, da quello che ho sentito, c’è la possibilità di rescindere col Napoli a fine stagione, ma col consenso di entrambe le parti. Mi pare di aver capito che Conte, eventualmente, ha una exit strategy. Ma se sarà Giuntoli a scegliere, sicuramente non andrà su Conte, già la scorsa estate si è opposto a questa possibilità”.

Situazione, dunque, in divenire per quanto riguarda la Juve del futuro, ormai prossimo, tra possibili smottamenti in dirigenza e in panchina. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.