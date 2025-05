Inter in finale di Champions, cambia il calendario in Serie A: caos spareggio

I nerazzurri hanno conquistato il pass per la finale di Monaco contro una tra PSG e Arsenal e il calendario della Serie A potrebbe subire forti variazioni: resta viva l’ipotesi spareggio

L’impresa dell’Inter contro il Barcellona porterà a importanti conseguenze anche sulla Serie A. I nerazzurri sono riusciti a battere per 4-3 i catalani ai supplementari, dopo il 3-3 dell’andata in Spagna. Un trionfo epico, che permetterà alla squadra di Inzaghi di disputare la finalissima di Champions League il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.

Davanti si ritroveranno una tra Paris Saint-Germain e Arsenal, con i francesi in vantaggio dopo la sfida d’andata in Inghilterra e pronti a ricevere i Gunners al Parco dei Principi. A prescindere da chi sarà l’avversario, l’Inter vuole continuare a vivere il sogno, con un occhio però aperto anche sulla Serie A, che resta ancora in bilico.

Napoli e Inter, come cambia il calendario: resta viva l’ipotesi spareggio

A tre giornate dalla fine, il Napoli ha 3 punti di vantaggio sull’Inter, con Genoa, Parma e Cagliari ancora da affrontare. I nerazzurri se la dovranno vedere con Torino, Lazio e Como. La sfida contro i granata verrà giocata domenica prossima, 10 maggio, alle 18, mentre gli uomini di Conte scenderanno in campo subito dopo contro i rossoblù al Maradona.

Gli ultimi due turni, invece, verranno giocati in contemporanea. Al Napoli bastano 7 punti per laurearsi campione d’Italia, ma se la situazione rimanesse invariata, la 38a giornata potrebbe subire dei cambiamenti. Qualora il distacco restasse di soli 3 punti, Como-Inter e Napoli-Cagliari potrebbero disputarsi il prossimo 23 maggio, vale a dire di venerdì.

Un’ipotesi nata per due ragioni: la prima è quella di permettere all’Inter di avere ben 8 giorni di riposo prima della finale di Champions League. La seconda riguarda lo scenario dello spareggio. Se infatti Napoli e Inter arrivassero pari punti a fine campionato, le due dovrebbero disputare un’ultimissima partita, uno contro l’altra, per determinare la vincitrice dello scudetto.

A quel punto, il match sarebbe in programma tra il 26 e il 27 maggio, così da consentire altri giorni di riposo all’Inter. Quest’ultimo, però, resta uno scenario deleterio per l’Inter, che si augura di risolvere prima questa pratica. Il Napoli punta alla vittoria del campionato ben prima dell’ultima giornata, mentre i nerazzurri si augurano un doppio passo falso dei partenopei, così da trionfare senza passare per lo scontro diretto. Un finale di stagione rovente.