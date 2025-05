PAGELLE E TABELLINO INTER-BARCELLONA 4-3: Acerbi eroico, muro Sommer

Voti, top e flop di Inter-Barcellona, match del Meazza valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. Match epico: l’Inter stacca il pass per la finalissima dopo i supplementari

Girandola pazzesca di emozioni al Meazza: partita folle per una ‘Pazza Inter’. Alla fine la spuntano i nerazzurri sul Barcellona dopo i supplementari, grazie al guizzo decisivo di Frattesi.

Acerbi da vero bomber salva l’Inter al 93′ dopo una clamorosa rimonta del Barça, al quale non basta il 3-2 di Rafinha e gli assolti del solito Yamal. Sommer mostruoso, sugli scudi anche Dumfries e Thuram, mentre capitan Lautaro Martinez lascia il segno nel primo tempo. Apoteosi Inzaghi: l’Inter stacca il pass per la finalissima di Monaco dopo una serata epica.

INTER

Sommer 8,5

Bisseck 6 (71′ Darmian 6)

Acerbi 9

Bastoni 6,5

Dumfries 8 (108′ De Vrij 6,5)

Barella 6,5

Calhanoglu 7 (79′ Zielinski 6)

Mkhitaryan 6 (79′ Frattesi 8)

Dimarco 6 (59′ Carlos Augusto 5)

Thuram 7,5

Lautaro Martinez 7,5 (70′ Taremi 7)

Allenatore: Inzaghi 8

TOP Inter: Acerbi 9 – Lautaro cuore di capitano. Frattesi e Sommer decisivi, senza contare un Dumfries indiavolato. Però è l’esperto difensore quasi all’ultimo respiro a salvare i nerazzurri durante i tempi regolamentari, con un gol da bomber di razza… e col piede debole! L’eroe di una notte da ‘Pazza Inter’.

FLOP Inter: Carlos Augusto 5 – Ingresso in campo disastroso del jolly brasiliano. Si perde Dani Olmo sul pareggio blaugrana e concede troppo campo al fenomenale Yamal.

BARCELLONA

Szczesny 6

Eric Garcia 6,5 (98′ Fort SV)

Cubarsì 4,5 (106′ Gavi 5,5)

Inigo Martinez 5,5 (76′ Araujo 5)

Martin 6,5

De Jong 6,5

Pedri 6,5 (106′ Pau Victor 5,5)

Yamal 7

Dani Olmo 6,5 (83′ Fermin Lopez 5)

Raphinha 6,5

Ferran Torres 5 (91′ Lewandowski 5)

Allenatore: Flick 5,5

TOP Barcellona: Yamal 7 – Quando parte non lo prendi mai, incontenibile palla al piede. Colpisce un legno e nei supplementari ci vuole un mostruoso Sommer per evitare un incredibile 4-4 al Meazza. Alla fine però non basta al Barcellona per salvarsi.

FLOP Barcellona: Cubarsì 4,5 – In apnea nel primo tempo: l’Inter fa malissimo quando riparte con Dumfries e le due punte. Frana su Lautaro Martinez e condanna il Barça a una partita da rimonta (alla fine incompiuta). Combina disastri anche nella ripresa, irriconoscibile rispetto all’andata.

Arbitro: Marciniak 5,5

Champions League, il tabellino di Inter-Barcellona: Frattesi decisivo, disastro Cubarsì

INTER-BARCELLONA 4-3 (d.t.s)

21′ Lautaro Martinez; 46′ rig Calhanoglu; 54′ Eric Garcia; 60′ Dani Olmo; 89′ Raphinha; 93′ Acerbi; 99′ Frattesi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (70′ Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries (108′ De Vrij), Barella, Calhanoglu (79′ Zielinski), Mkhitaryan (79′ Frattesi), Dimarco (59′ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez (70′ Taremi). A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Re Cecconi, Zalewski, Asllani, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Barcellona (4-2-3-1): Szczensy; Eric Garcia, Cubarsì (106′ Gavi), Inigo Martinez (76′ Araujo), Martin; De Jong, Pedri (106′ Pau Victor); Yamal, Dani Olmo (83′ Fermin Lopez), Raphinha; Ferran Torres (91′ Lewandowski). A disposizione: Pena, Astralaga, Ansu Fati, Christensen, Landry, Darvich. Allenatore: Flick

Arbitro: Marciniak (Polonia)

VAR: Higler

Ammoniti: Calhanoglu (I), Inigo Martinez (B), Mkhitaryan (I), Acerbi (I), Carlos Augusto (I), Bastoni (I)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa, spettatori 75.504 per un incasso lordo di 14.675.293 euro.