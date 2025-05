Dal paradiso all’inferno e ritorno: Frattesi porta l’Inter in finale dopo i supplementari

Nerazzurri vittoriosi 4-3 contro il Barcellona tra rimonte e contro-rimonte: alla fine decide il gol del centrocampista

Se la sfida del Montjuic era stata una gara clamorosa, quella di San Siro è stata una vera e propria sfida al cardiopalma. Una gara che l’Inter sembrava aver indirizzato sui giusti binari, dopo aver chiuso il primo tempo avanti 2-0, i nerazzurri si sono fatti poi rimontare, con un gol subito a due minuti dalla fine. E poi Acerbi è riuscito a riacciuffare il pari nel pieno recupero.

Una gara che si era aperta con il recupero palla alto di Dimarco, che imbecca per Dumfries che parte da dietro la linea difensiva catalana e offre a Lautaro il più facile dei gol. Il raddoppio arriva nel finale, con Lautaro che conquista il rigore (rivisto al Var) per fallo di Cubarsì: Calhanoglu trasforma spiazzando Szczesny. Sembra il preludio ad una notte da sogno, che rischia poi di diventare un incubo.

Nella ripresa invece le cose cambiano. Eric Garcia trova un gran gol col destro al volo e accorcia le distanze. Lo stesso Garcia si vede negare la doppietta in contropiede da una grande parata di Sommer. Le distanze però si colmano con il colpo di testa vincente di Dani Olmo. I padroni di casa sembrano in grande difficoltà e tutto sembra finito quando Raphinha firma il gol del 2-3 a due minuti dalla fine. Il suo sinistro viene respinto da Sommer, ma finisce sul destro del brasiliano, che sigla il vantaggio.

Inter-Barcellona 4-3, nerazzurri in finale: il tabellino

Nel recupero però la gioia insperata. Prima Yamal colpisce il palo con un gran sinistro da fuori area, ma poi Acerbi, da centravanti aggiunto, pesca la giusta zampata su cross basso di Dumfries dalla destra e firma il gol che porta la gara ai supplementari.

E nell’extra-time è Frattesi a trovare il gol della vittoria. Thuram va via a destra ad Araujo, mette in mezzo per Taremi, che fa da sponda per il centrocampista, che di sinistro batte Szczesny. Nel secondo tempo Yamal guida l’assalto finale, ma Sommer è un muro e la sua parata sul numero 19 garantisce all’Inter l’accesso alla finale. Una finale che per l’Inter è la seconda in tre anni, a 15 anni di distanza dalla vittoria di Madrid. Ora sfiderà sicuramente un’altra squadra che collezionerà la sua seconda finale della storia. Resterà da capire se si tratta dell’Arsenal o del Paris Saint-Germain.

Inter-Barcellona 4-3 dts

Marcatori: L. Martinez (I) 21′, Calhanoglu (I) 45′, E. Garcia (B) 54′, Olmo (B) 60′, Raphinha (B) 88′, Acerbi (I) 90’+3′, Frattesi (I) 99′.

Altra semifinale

Paris Saint-Germain-Arsenal mercoledì 7 maggio alle 21 al Parco dei Principi di Parigi