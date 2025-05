Inter-Barcellona senza pace: ombre sulla finale dei nerazzurri

Tante proteste non solo blaugrana per alcuni episodi arbitrali durante la partita di San Siro: sui social è bufera totale

L’Inter centra la finale di Champions, la seconda in tre anni, al termine di una doppia sfida epica col Barcellona, roba che rimarrà nella storia di questa competizione. Prima il 2-0 che aveva fatto sembrare tutto in discesa, poi la rimonta dei blaugrana completata a 3 minuti dalla fine come la peggiore delle beffe. La zampata di Acerbi cambia la storia agli sgoccioli del recupero, proprio quando l’Inter era ormai alle corde e senza più energie. Infine Frattesi piazza l’ennesimo gol pesante della sua carriera a Milano nel primo tempo supplementare.

A fine partita scatta la festa grande a ‘San Siro’, che celebra una vera e propria impresa della squadra di Simone Inzaghi. Ma le polemiche, ovviamente, non sono mancate da una parte e dall’altra. A far discutere il presunto sputo di Inigo Martinez verso Acerbi, che dopo il rigore trasformato da Calhanoglu diventa furioso e viene trattenuto a stento da Dumfries. Eppure a lamentarsi in primis è lo stesso Barcellona, che nel postpartita recrimina per la direzione di gara di Marciniak.

A partire dal tecnico Hansi Flick che ha sottolineato come “ogni decisione dell’arbitro nel dubbio era a favore dell’Inter”. La stessa cosa l’ha ribadita anche Pedri, riportando anche il mancato secondo giallo a Mkhitaryan. Ma sui social gli italiani, chiaramente quelli rivali ai nerazzurri, hanno protestato per un altro episodio, anzi altri due.

Inter-Barcellona, bufera sull’arbitro: almeno due episodi fanno infuriare i tifosi

Parliamo in particolare del gol di Acerbi che sarebbe stato viziato da un fallo di Dumfries su Gerard Martin. La lettura dell’arbitro, così come quella del Var che non è intervenuto, è stata che l’olandese è andato in anticipo per recuperare il pallone e servire poi l’assist del 3-3 al 93′. Non solo, perché gli stessi, insieme ai tifosi del Barcellona, sottolineano il rigore non dato per un fallo di mano di Acerbi.

“Ragazzi tutto bello quello che dite ma il 3 a 3 è viziato da un fallo di Dumfries”, “In epoca Var impossibile non vedere il fallo di Dumfries”, “Il 3-3 era da annullare: incomprensibile il silenzio del VAR”, “È fallo tutta la vita dai“, “Azione viziata da un netto fallo di Dumfries”, “Era fallo senza se e senza ma, hanno rubato ancora” alcuni dei commenti.

era fallo ragazzi, era fallo, senza se senza ma, lo hanno fatto di nuovo, hanno rubato ancora, imbattibili nel campo delle rapine in #ChampionsLeague #InterBacelona #InterBarcellona #InterBarca pic.twitter.com/HPpgSDwpwd — IAN L’URAGANO® (@DIABOLIK_7) May 6, 2025

manca rigore acerbi mano e fallo dumfries sul 3-2 — Lupo_Lucio (@Lupo_Lucione) May 6, 2025

Definizione di culo Secondo tempo totalmente a senso unico, con 2 miracoli di Sommer, un palo e tre nitide occasioni divorate Loro un tiro all’incrocio col piede debole del difensore centrale, gol (in un’azione viziata da un netto fallo di Dumfries).

Di che parliamo… pic.twitter.com/QIeoAmhqR2 — Giovanni (@helldorado150) May 7, 2025

Con fallo di Dumfries non fischiato …..il calcio è stato modificato da Ceferin…amico di quello che hai detto tu… — Scarselli Emanuele(Schemax) (@EmaXsca) May 7, 2025

Non condivido.

Infatti l’Inter dopo il 2-3 ha subito e ha rischiato con il palo di yamal.

Hanno segnato su un rilancio del portiere con Dumfries che fa fallo… — Giuseppe 🔴⚫ (@CesareAJr) May 7, 2025

Io i complimenti li faccio in https://t.co/eDsHN5hT9v tempo solo Inter, secondo solo barca che rimonta.mi dispiace ma la partita doveva finire https://t.co/pzXLHPhv2t epoca var impossibile non vedere il fallo di dumfries dopo il gol.poi ovviamente con l’entusiasmo ha recuperato pic.twitter.com/LRFLJsDIXh — Cesare (@cesguara) May 7, 2025

Immagini che ieri sera ovviamente nessuno ha mostrato …

Fossi nei catalani sarei parecchio incazzato … pic.twitter.com/jI8tFL5NjX — Diogene69R (@diogene69r) May 7, 2025

Ragazzi tutto bello quello che dite ma il 3 a 3 è viziato da un fallo di Dumfries — Mimmo (C’È) (@DomenicoCr89967) May 7, 2025

Insomma, una partita che ha regalato emozioni a livello tecnico e non solo. E alla fine il Barcellona ha comunque protestato, già in realtà nel prepartita. Ricordiamo infatti le polemiche per la designazione di Marciniak, definito in Catalogna addirittura un arbitro madridista.