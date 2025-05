Inter-Barcellona, furia Inzaghi: “Errore gravissimo”

Ecco cosa è accaduto nel corso dei novanta minuti del match tra i nerazzurri e i blaugrana, valevole per la semifinale di ritorno di Champions League

Partita ricchissima di emozioni a San Siro. Un match davvero clamoroso quello che sta andando in scena allo stadio Meazza tra l’Inter e il Barcellona, valevole la semifinale di ritorno di Champions League.

I gol, come all’andata non sono mancati: nel corso dei 90 minuti, così, i nerazzurri sono andati avanti di due reti, prima della rimonta dei blaugrana. Poi un miracoloso Acerbi ha portato la sfida ai supplementari.

Nel corso della partita, oltre ai gol, non sono mancate anche gli episodi arbitrali. Come scritto, ad inizio gara i tifosi nerazzurri si sono lamentati per due mancati gialli. Ma a far arrabbiare maggiormente il popolo interista è legato a quanto avrebbe fatto Inigo Martinez.

👀#InterBarcellona – Sembra esserci uno sputo di Inigo #Martinez ad #Acerbi dopo il rigore trasformato da #Calhanoglu. Check del Var, che però non ha richiamato #Marciniak: evidentemente non c’è un’immagine chiara che dimostri lo sputo @calciomercatoit pic.twitter.com/XAnoLbAcBf — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) May 6, 2025

E’ il nostro Maurizio Russo, sul proprio profilo X, a spiegarci cosa è accaduto. Sui social così i tifosi si sono scatenati chiedendo il rosso.

Inter-Barcellona, la reazione sui social dopo lo sputo

Ma l’immagine con lo sputo c’è?

Così diamo 3 giornate a Samuel. — pap1pap (@pap1pap) May 6, 2025

Comunque c’è uno sputo di Martinez su Acerbi, da rosso e da squalifica minimo di 3 giornate! — RaffaeleLoi ⭐️⭐️ (@RaffaeleInter78) May 6, 2025

Dovevate giocare in 10 per lo sputo che uno di voi ha rifilato ad acerbi. Siete i soliti — RedXploit (@StayBombes) May 6, 2025

Sputo e punizione. Errori gravissimi — Ederson (@colin_star) May 6, 2025

Ma lo sputo di Inigo? #InterBarca — LorenzoTRC (@LorenzoTrc) May 6, 2025

secondo me prima la parola e poi lo sputo — ⭐️Silvia⭐️ (@sprizzina) May 6, 2025

E comunque solo all’Uefalona potevano graziare un calciatore per un gesto vile come lo sputo, sempre loro sempre loro — LoiZ99 | PRATISMO MILITANTE 🏆 (@LoiZ99) May 6, 2025

Azz fuorigioco non vero segnalato a Thuram, qualcuno ha parlato al telefono negli spogliatoi. Dopo il rigore via #Var sputo, e fischia a senso unico #InterBarcellona — Pietro Branca (@georgatoss) May 6, 2025

I tifosi dell’Inter, dunque, si lamentano per diversi errori arbitrali. Ma a fare arrabbiare tantissimo è la mancata segnalazione dello sputo di Inigo Martinez.