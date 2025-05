Pedri al veleno: “L’Uefa deve indagare sull’arbitro. Così è crudele”

Rabbia e delusione nel Barcellona dopo l’eliminazione ai supplementari contro l’Inter nella semifinale di Champions: Pedri e Flick attaccano Marciniak

Se l’Inter festeggia, il Barcellona piange lacrime amare dopo la cocente eliminazione in Champions League. La finalissima era a un passo per i blaugrana dopo una strepitosa rimonta nella ripresa, prima del 3-3 nel recupero di Acerbi e del sigillo decisivo ai supplementari di Frattesi.

Pedri, come all’andata tra i migliori nello scacchiere del Barça e protagonista dell’assist per la rete di Raphinha, non ci sta però a fine partita e attacca senza mezze misure Marciniak: “La Uefa dovrebbe analizzare la questione e indagare, non è la prima volta che ci succede una cosa del genere con questo arbitro. Tutte le decisioni 50 e 50 sono state fischiate in favore dell’Inter. Ci sono cose che non capisco e che sono difficile da spiegare”, lo sfogo del gioiello del Barcellona intervenendo in zona mista come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it.

Barcellona, Flick e Pedri contro Marciniak: “Tutti gli episodi dubbi in favore dell’Inter”

Pedri prosegue e punta sempre il dito contro Marciniak: “Nell’occasione del rigore su Yamal, che poi è diventata una punizione, non ha estratto il cartellino giallo per Mkhitaryan che già era ammonito. Così è davvero crudele. Abbiamo dato tutto e meritavamo di andare in finale, però siamo una squadra giovane e ci servirà da lezione per riprovarci il prossimo anno”.

Oltre a Pedri, a fare polemizzare nel post partita ci pensa anche il tecnico dei catalani Flick: “Tutti gli episodi dubbi sono andati in favore dell’Inter – chiosa l’allenatore del Barcellona in conferenza stampa – Però non voglio parlare dell’arbitro, gli ho detto quello che dovevo dirgli. Sono deluso, ma non con la mia squadra: hanno fatto un’ottima partita e sono orgoglioso di loro”.